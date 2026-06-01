Estados Unidos e Irán rompen tregua con ataque a centro de control tras derribo de dron

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Foto: Getty Images

El Ejército de Estados Unidos reivindicó ataques contra “radares y estaciones de mando y control de drones iraníes” a lo largo del fin de semana en la localidad de Geruk y en la isla de Qeshm, situadas a ambos lados, oriental y occidental, respectivamente, del estrecho de Ormuz, en respuesta al derribo de un dron estadounidense por parte de Irán.

“El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevó a cabo ataques de autodefensa contra radares y estaciones de mando y control de drones iraníes en Goruk, Irán, y en la isla de Qeshm este fin de semana”, informó el CENTCOM en un comunicado difundido en redes.

Mientras que los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron que habían atacado una base utilizada por las fuerzas estadounidenses para bombardear el territorio iraní. El comunicado del ejército ideológico de Irán, divulgada por la televisión IRIB y otros medios estatales, no precisó la ubicación de la base.

Previamente, el ejército de Kuwait indicó que su defensa aérea respondió a un ataque con drones y misiles.

El órgano castrense estadounidense justificó los ataques, ejecutados el sábado y el domingo, como “respuesta a acciones agresivas de Irán, que incluyeron el derribo de un dron MQ-1 estadounidense que operaba sobre aguas internacionales”.

Al calor de tal acción, anunciada en la madrugada del domingo por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, “aviones de combate estadounidenses respondieron rápidamente eliminando defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccionales que representaban una clara amenaza para los buques que transitaban por aguas regionales”.

Al hilo, el CENTCOM, que señaló que “ningún militar estadounidense resultó herido”, prometió que “continuará protegiendo los activos e intereses de Estados Unidos en respuesta a la agresión iraní injustificada durante el alto el fuego vigente“ desde el 8 de abril, y prorrogado desde entonces sin fecha límite por el presidente Donald Trump, una trémula tregua durante la cual, especialmente en la última semana, se han repetido ataques de este tipo.

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