EE. UU. lanza su máxima alerta para viajeros y pide no visitar este país

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. alerta por terrorismo, secuestros y ataques. Foto: Reuters

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene su máxima alerta de viaje para Libia y pide a sus ciudadanos no visitar ese país debido a los riesgos de terrorismo, secuestros, delincuencia, conflictos armados, minas terrestres y otros peligros.

La alerta es Nivel 4: “No viajar”, la categoría más alta de las recomendaciones estadounidenses. La actualización fue reiterada por la página de le embajada de Estados Unidos en Libia este 5 de septiembre.

¿Por qué EE. UU. pide no viajar a Libia?

El Departamento de Estado advierte que en Libia pueden registrarse enfrentamientos entre grupos armados en cualquier momento, además de ataques terroristas con poco o ningún aviso.

También señala que los secuestros están extendidos en el país y que tanto grupos armados como organizaciones criminales pueden atacar a extranjeros.

Otro de los riesgos son las minas terrestres y explosivos sin detonar, algunos de los cuales pueden no estar señalizados. Por ello, recomienda no salir de las carreteras ni acercarse a objetos que puedan ser explosivos.

La dependencia también advierte sobre la posibilidad de detenciones arbitrarias por parte de grupos armados.

¿Qué recomienda Estados Unidos a sus ciudadanos?

El Departamento de Estado recomienda a quienes se encuentren en Libia contar con un plan para salir del país en caso de emergencia que no dependa de la asistencia del gobierno estadounidense.

Esto se debe a que Estados Unidos no tiene una embajada física en Libia y, debido a las condiciones de seguridad, no puede proporcionar servicios de emergencia a sus ciudadanos en territorio libio.

También recomienda contratar un seguro que cubra evacuación médica, mantener los documentos de viaje vigentes y establecer un plan de comunicación con familiares o personas de confianza.

¿Qué significa el Nivel 4 de alerta?

La escala del Departamento de Estado contempla cuatro niveles:

Nivel 1: tomar precauciones normales.

tomar precauciones normales. Nivel 2: aumentar las precauciones.

aumentar las precauciones. Nivel 3: reconsiderar el viaje.

reconsiderar el viaje. Nivel 4: no viajar.

Libia se encuentra en el nivel más alto, por lo que la recomendación oficial para los ciudadanos estadounidenses es no viajar al país por ningún motivo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.