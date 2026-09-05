EE. UU. hunde tercera lancha vinculada al narco frente a las costas de Ecuador

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Ataque contra presunta narcolancha. Foto: Comando Sur de EE. UU.

El Ejército de Estados Unidos hundió una embarcación frente a las costas de Ecuador por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Se trata de la tercera nave destruida en una semana durante operaciones coordinadas entre Washington y Quito contra el crimen organizado.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que el ataque ocurrió el pasado jueves contra una embarcación que presuntamente funcionaba como una “estación de abastecimiento” de la banda ecuatoriana Los Choneros. De acuerdo con el reporte, los tripulantes fueron transferidos de forma segura a autoridades ecuatorianas antes de que el barco fuera hundido.

On Sep. 3, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/oz6LfbbBYF — U.S. Southern Command (@Southcom) September 4, 2026

Pescadores de Manta cuestionan operativos de EE. UU.

Las tres embarcaciones interceptadas esta semana habían partido del puerto pesquero de Manta, en el suroeste de Ecuador. La situación generó preocupación entre familiares de pescadores, quienes cuestionan cómo las autoridades de Estados Unidos y Ecuador identifican los objetivos de estos operativos.

Al final de la tarde, los tripulantes de dos naves llegaron a Manta y fueron trasladados en un autobús a una estación policial. “Ellos salen a buscar el pan de cada día, ellos no andan en algo malo”, dijo entre lágrimas a AFP Alida Pachay, madre de uno de los tripulantes.

En las inmediaciones de la dependencia policial, pobladores gritaban “no son ladrones” y exigían conocer la situación de los pescadores.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los tripulantes enfrentan cargos o si permanecerán retenidos mientras se realizan investigaciones.

Alertan por antecedentes de ataques a pescadores

Human Rights Watch denunció en julio que otras tres embarcaciones ecuatorianas fueron presuntamente atacadas por fuerzas estadounidenses entre enero y marzo, con un saldo de al menos ocho personas desaparecidas. Washington niega estar involucrado en esas desapariciones.

En los operativos de esta semana no se reportaron personas muertas. Sin embargo, el temor entre los pescadores ha aumentado. “Todos tenemos miedo de que nos puede pasar algo”, comentó el pescador Fausto Soza, quien desde hace dos meses evita salir al mar.

De este modo, la cooperación entre Donald Trump y Daniel Noboa ocurre mientras Ecuador mantiene una ofensiva contra el crimen organizado. El país registró el año pasado una tasa récord de 51 homicidios por cada 100 mil habitantes.

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