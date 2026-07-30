Estados Unidos reanuda bombardeos contra Irán en represalia porataques

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Foto: U.S. Central Command/Handout via REUTERS

El ejército de Estados Unidos completó este jueves una “intensa oleada” de bombardeos contra Irán en represalia por ataques contra sus bases en Medio Oriente, mientras que la prensa estatal iraní informó de tres muertos y explosiones en dos provincias.

Estas hostilidades reavivaron la guerra tras una pausa de casi una semana y se presentan pocas horas después de que el presidente Donald Trump amenazara con golpear “duro” a la república islámica después de que Teherán lanzara misiles contra sus fuerzas desplegadas en Jordania.

Asimismo, el Comando Central del ejército estadounidense (Centcom) aseguró que sus fuerzas “completaron exitosamente una intensa oleada de ataques contra Irán” y golpearon docenas de objetivos de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica.

Mientras que la agencia estatal de noticias iraní Irna reportó bombardeos contra varias ciudades de la provincia suroccidental de Juzestán, así como contra la isla de Qeshm, en el Golfo. Tres personas de una misma familia murieron y otras dos resultaron heridas en Qeshm, añadió la agencia noticiosa Fars.

Poco después, el ejército de Jordania indicó que sus defensas aéreas derribaron cinco misiles procedentes de Irán que tenían como objetivo el territorio del reino, sin que el ataque causara víctimas. La víspera repelió el mismo número de proyectiles.

El miércoles, Arabia Saudita y Estados Unidos también anunciaron bombardeos contra bases de grupos proiraníes en Irak, mientras que Israel acusó al movimiento islamista Hezbolá, respaldado por Irán, de violar su tregua en Líbano. Durante dos días, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, ha reportado ataques con drones contra instalaciones petroleras, de los que culpó a grupos armados iraquíes aliados con Teherán.

“Mientras continúen las amenazas contra la República Islámica de Irán (…) continuará la resistencia”, clamaron los Guardianes de la Revolución iraníes tras esos bombardeos contra sus milicias aliadas.

“Ataque inaceptable”

El ejército estadounidense dijo que el ataque en Irak se dirigió a sitios logísticos y armamentísticos de un grupo alineado con Irán. Según Trump, la ofensiva estuvo coordinada con Irak. Sin embargo, la presidencia de Irak denunció los bombardeos como “un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía”.

La alianza de milicias iraquíes Hashed al Shaabi reportó que 20 de sus integrantes murieron en la acción y denunció una “peligrosa escalada” contra una “institución oficial de seguridad”. Entre los muertos hay cinco asesores iraníes, informaron dos altos mandos del grupo.

Esta alianza, también conocida como Frente de Movilización Popular (FMP), fue creada en 2014 para combatir a los yihadistas antes de ser formalmente integrada a las fuerzas armadas iraquíes. Incluye brigadas de grupos proiraníes conocidos por actuar unilateralmente. Bagdad cuenta con Washington y Teherán como sus principales aliados, pero la enemistad entre ambos ha convertido desde hace tiempo a Irak en un campo de batalla indirecta entre Estados Unidos e Irán.

Otros frentes

Antes de la reanudación de las hostilidades, Estados Unidos había dicho que el breve cese de los combates con Irán se dio para facilitar una nueva ronda de negociaciones, incluso sobre el estrecho de Ormuz, que Irán ha bloqueado durante gran parte de la guerra.

Los Guardianes iraníes afirmaron el miércoles que habían detenido allí tres buques petroleros y que mantenían “control total” de esa vía marítima, por donde pasaba el 20% del suministro mundial de petróleo antes de la guerra.

Las tensiones en ese paso potenciaron la importancia del mar Rojo como vía comercial alternativa para Arabia Saudita. Sin embargo, la semana pasada, los rebeldes hutíes, un grupo respaldado por Irán que controla amplias extensiones de Yemen, anunciaron un bloqueo naval de los puertos sauditas.

En otro de los frentes de la guerra, Israel acusó a Hezbolá de desplegar un dron durante la noche contra uno de sus vehículos dentro de Líbano, en lo que el ejército calificó como “una violación flagrante del alto el fuego” que rige entre las partes. Israel luchó junto a Estados Unidos en las primeras semanas de la guerra contra Irán, al tiempo que combatía a Hezbolá, pero aún no se ha sumado a la última ronda de ataques contra Irán.

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