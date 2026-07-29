Venezuela presenta primer balance de habitabilidad tras los terremotos

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Venezuela informó el primer balance sobre la habitabilidad de la infraestructura afectada por los terremotos registrados hace más de un mes. Hasta el momento, autoridades han inspeccionado 32 mil 485 edificaciones en Caracas, Miranda y La Guaira, mientras continúan las evaluaciones y trabajos de reparación.

Francisco Garcés, presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, detalló que de las construcciones revisadas, 18 mil 139 fueron clasificadas con color verde, 7 mil 199 con color amarillo y 7 mil 147 con color rojo, de acuerdo con el nivel de afectación detectado.

“Las cuales arrojan un balance de 18 mil 139 edificaciones con el color verde, 7 mil 199 edificaciones con el color amarillo y 7 mil 147 edificaciones con el color rojo“.

Terremoto en Venezuela. Foto AFP

Avanzan reparaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar

Las autoridades también informaron que continúan los trabajos de rehabilitación en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, estado de La Guaira.

De acuerdo con Francisco Garcés, parte del equipamiento y algunas áreas de la terminal resultaron afectadas por los sismos, por lo que se desarrolla un plan de recuperación que permitiría reanudar parcialmente las operaciones en un plazo aproximado de dos meses, sin que se haya establecido una fecha específica.

“El aeropuerto tiene enorme equipamiento que fue afectado, además de algunas paredes que están siendo restituidas. Se ha establecido un plan parcial de recuperación de dos meses o un poco más”.

Aún no hay cifra oficial de pérdidas materiales

El funcionario señaló que las autoridades venezolanas todavía no cuentan con un monto definitivo sobre las pérdidas materiales ocasionadas por los terremotos.

No obstante, indicó que el Banco Mundial estima que los daños superan los 19 mil millones de dólares.

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