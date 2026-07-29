Fiscalía de Bolivia gira orden de aprehensión contra Evo Morales

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Fiscalía de Bolivia emite orden de aprehensión contraEvo Morales. Foto: Reuters

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz, en Bolivia, emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Juan Evo Morales Ayma, al considerar necesaria su comparecencia dentro de una investigación penal por presuntos delitos contra la seguridad del Estado.

La orden fue librada el 29 de julio de 2026 por el fiscal Brayan A. Melgar Ledezma, adscrito a la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, Delitos Tributarios, Delitos Aduaneros, Delitos Estatales, Ley 400 y Legitimación de Ganancias Ilícitas.

🚨La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales



Lo acusa de delitos como terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.



Además de otros cargos relacionados con las protestas y bloqueos carreteros registrados… pic.twitter.com/EqUyIbjZpy — Azucena Uresti (@azucenau) July 29, 2026

¿Por qué se emitió la orden de aprehensión contra Evo Morales?

De acuerdo con el requerimiento fiscal, la orden fue emitida porque la Fiscalía considera imprescindible la presencia de Evo Morales para continuar con la investigación, al señalarlo como presunto autor de los hechos denunciados.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, encabezado por Stello Cochamanidis Garcés, a la que posteriormente se adhirió el Ministerio de Gobierno de Bolivia, representado por el ministro Marco Antonio Oviedo Huerta.

La Fiscalía fundamentó la orden en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal boliviano (Ley 1970) y señaló que se cumplieron los requisitos legales y constitucionales para ordenar la aprehensión.

¿De qué delitos acusan a Evo Morales?

Según el documento emitido por la Fiscalía, Evo Morales es investigado por la presunta comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal de Bolivia:

Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado.

Terrorismo.

Atentado contra la seguridad de los medios de transporte.

Asociación delictuosa.

Instigación pública a delinquir.

Atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Estos delitos son investigados dentro del caso identificado con el CUD 701102012605026.

La Fiscalía ordenó su captura y traslado ante las autoridades

El requerimiento instruye a la autoridad policial asignada al caso a aprehender y conducir a Evo Morales ante la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción, con el propósito de que comparezca dentro del proceso penal.

Hasta el momento, la orden de aprehensión forma parte de una investigación en curso y corresponde a las autoridades judiciales bolivianas determinar el desarrollo del proceso conforme a la legislación vigente.

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