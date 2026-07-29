Trump enfrenta su peor aprobación: 73% de los estadounidenses critica sus prioridades, según encuesta de CNN

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Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta su nivel más bajo de aprobación desde el final de su primer mandato, de acuerdo con una encuesta de CNN realizada por SSRS. El sondeo revela que 73% de los adultos estadounidenses considera que no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país, mientras que solo 27% cree que sus prioridades han sido las correctas.

El estudio también refleja un creciente descontento por el manejo de la economía, la guerra con Irán y el aumento en el costo de vida, factores que han impactado la percepción sobre el mandatario.

Economía, Irán y gasolina golpean la imagen de Donald Trump

La encuesta muestra que aproximadamente dos de cada tres estadounidenses consideran que las políticas de Donald Trump han empeorado la situación económica y que sus decisiones militares en Irán han perjudicado a Estados Unidos.

Además:

34% aprueba su desempeño general, igualando su mínimo histórico.

aprueba su desempeño general, igualando su mínimo histórico. 50% lo desaprueba de manera contundente, el nivel más alto registrado.

lo desaprueba de manera contundente, el nivel más alto registrado. Solo 15% expresa una aprobación firme hacia el presidente.

En temas específicos, sus niveles de aprobación son aún menores:

28% aprueba su manejo del conflicto con Irán.

aprueba su manejo del conflicto con Irán. 25% respalda su estrategia contra la inflación.

respalda su estrategia contra la inflación. 21% avala su respuesta al aumento en los precios de la gasolina.

Encuesta refleja mayor pesimismo entre los estadounidenses

El sondeo indica que la mayoría de los estadounidenses prevé un conflicto militar prolongado y duda de que Donald Trump tenga un plan claro para enfrentarlo. Solo una cuarta parte considera que existe una estrategia definida.

En materia económica, 74% afirma que el incremento en el precio de la gasolina le ha generado dificultades y 71% cree que el presidente no ha hecho lo suficiente para reducir el costo de los productos básicos.

La encuesta también señala que 62% considera que Trump no es un líder mundial eficaz y que 75% opina que no comprende los problemas cotidianos que enfrentan los ciudadanos.

Entre los temas con mejor evaluación para el mandatario aparecen el derecho al voto y la integridad electoral, con 41% de aprobación, mientras que inmigración alcanza 39% y la administración del Gobierno federal 35%.

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