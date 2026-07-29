Fed mantiene tasas de interés entre 3.5% y 3.75%

GENERANDO AUDIO...

Reserva Federal conserva las tasas entre 3.5% y 3.75%. Foto: AFP/Getty

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió mantener sin cambios el rango objetivo de la tasa de los fondos federales entre 3.50% y 3.75%, al considerar que la economía estadounidense continúa expandiéndose a un ritmo sólido, aunque la inflación permanece por encima de la meta del banco central.

La decisión fue anunciada este miércoles tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), que por quinta ocasión consecutiva optó por no modificar la política monetaria.

La Fed considera que la economía mantiene un crecimiento sólido

En un comunicado, el FOMC señaló que la actividad económica continúa mostrando fortaleza pese al contexto internacional.

“La actividad económica se está extendiendo a un ritmo sólido a pesar de la elevada incertidumbre derivada, en parte, del conflicto en el Medio Oriente. El crecimiento de productividad y la inversión de capital son fuertes. El alza en el empleo ha seguido en ritmo de la fuerza de trabajo, y la tasa de desempleo ha cambiado poco”, indicó el Comité Federal de Mercado Abierto.

El organismo agregó que la inflación continúa siendo un desafío para la política monetaria.

“La inflación se mantiene elevada en relación con la meta de dos por ciento del comité, lo que refleja en parte las perturbaciones en la oferta que han causado un incremento de precios en algunos sectores, incluyendo el de energía”, informó el FOMC.

Ante este panorama, el comité decidió mantener sin cambios el costo del dinero y reiteró su estrategia de preservar liquidez en el sistema financiero.

“En apoyo al mandato dual de la Fed, el comité decidió mantener el rango objetivo para la tasa sobre fondos federales en entre 3.5 y 3.75 por ciento”.

Asimismo, el organismo reafirmó su política de mantener amplias reservas en el sistema bancario.

Los integrantes del comité mantuvieron las tasas sin cambios

Los 12 integrantes con derecho a voto del FOMC respaldaron mantener sin modificaciones la tasa de referencia durante esta reunión.

La decisión también ocurre en un contexto de presiones políticas por parte del presidente Donald Trump, quien ha solicitado públicamente una reducción de las tasas de interés para impulsar el crédito y estimular la actividad económica.

Fed ajusta sus proyecciones económicas para los próximos años

Tras concluir la reunión de política monetaria, los integrantes del FOMC actualizaron sus previsiones económicas para el periodo 2026-2028.

La Reserva Federal proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 2.2% durante 2026, por debajo del 2.4% estimado en marzo. Para 2027, mantuvo su previsión de crecimiento en 2.3%.

Respecto al mercado laboral, el banco central estima que la tasa de desempleo será de 4.3% tanto en 2026 como en 2027, una ligera mejora frente al pronóstico anterior de 4.4% para 2026.

En materia de inflación, las previsiones fueron revisadas al alza. La Fed estima que el índice de precios de gastos de consumo personal se ubicará en 3.6% durante 2026 y en 2.3% para 2027, cifras superiores a las proyectadas en marzo, cuando esperaba una inflación de 2.7% y 2.2%, respectivamente.

Con estas previsiones, la Reserva Federal mantiene una postura cautelosa mientras continúa evaluando la evolución de la inflación, el empleo y el crecimiento económico para determinar el rumbo de su política monetaria en los próximos meses.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.