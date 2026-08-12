Estados Unidos, y no Irán tiene el control del estrecho de Ormuz, no Irán, asegura Trump

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Fotos: Reuters / AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su país tiene el control “total” del estrecho de Ormuz, estratégico enclave, convertido en la principal arma de presión en el conflicto en Oriente Próximo, sobre el cual Washington e Irán han impuesto un bloqueo.

“Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro”, subrayó el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios.

Ello, tras manifestar que no confía en Irán, reivindicándose como “la última persona que confiaría” en la República Islámica. “Me han mentido constantemente”, apuntó el republicano para, a renglón seguido, señalar que tras alrededor de medio siglo, Irán “ya no es el matón de Oriente Próximo”. “En algún momento, quizás hagan algo y entonces reciban una paliza, pero ahora mismo estamos en una posición muy buena”, agregó.

Horas antes, el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad, el máximo órgano de seguridad de Irán, Mohsen Rezai, condicionó la apertura del estrecho de Ormuz a un alto el fuego que incluya a Líbano y la Franja de Gaza, además del fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos y la liberación de los fondos iraníes congelados.

A su vez, el Ejército de Estados Unidos informó en redes sociales que disparó “dos misiles” contra el buque Vela Nova, con bandera de Panamá, que trataba de cruzar el golfo Pérsico y “violar el bloqueo estadounidense contra Irán navegando hacia un puerto iraní”.

En esa misma publicación, la fuerza castrense indicó que sus uniformados han “desviado 55 buques mercantes que intentaban burlar el bloqueo, inutilizado tres que no cumplían con las normas y abordado dos”.

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