Estudiante abre fuego en colegio de Colombia y después se dispara

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Estudiante armado dispara en un colegio de Colombia. Foto: Getty/Cuartoscuro

Un estudiante de 17 años ingresó este miércoles a un colegio de Medellín, Colombia, con un arma de menor letalidad y realizó varios disparos para intimidar a personas dentro del plantel. Posteriormente, el joven terminó por darse un disparo a la cabeza al ser reducido por más personas.

Hasta el momento, no se ha reportado ningún otro herido por el incidente. Las autoridades tampoco han informado oficialmente sobre las posibles motivaciones u objetivos del estudiante.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

🚨 En Medellín, un joven asesinó de un balazo a otro dentro de un colegio.



Los psicopatas de la “patria milagro” quieren convertir colegios, barrios y familias en lugares donde todo se arregle a los balazos pic.twitter.com/IEJVbYbsCb — Camilo Mergesh 🇨🇴 (@juanmergesh) September 9, 2026

El alcalde de Medellín se pronunció sobre el incidente

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se habría registrado alrededor de las 9:00 de la mañana. El joven habría ingresado al colegio y realizado varios disparos con la intención de intimidar al rector del plantel.

A través de su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre lo ocurrido y señaló que el estudiante posteriormente se autolesionó.

🚨Lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín.



Un joven de 17 años ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó.



Fue trasladado a un… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 9, 2026

“Lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín. Un joven de 17 años ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó”.

Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente y establecer qué motivó al joven a ingresar armado al colegio.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

a un día de que aprobaran el decreto, hubo un tiroteo escolar



bravo maricón @ABDELAESPRIELLA



source: https://t.co/59kvgnUYtZ https://t.co/se1sonutu0



y no vengan a justificar con la "ilegalidad" del porte de esa arma de fuego, porque legalizarlo solo va a hacer esto más común pic.twitter.com/OR1Ql6GC4G — timonn (@timongxb) September 9, 2026

El joven habría ingresado acompañado por dos adultos

De acuerdo con medios locales, el estudiante habría ingresado al plantel acompañado por dos adultos, quienes también habrían sido detenidos por las autoridades.

Los dos adultos fueron identificados, de acuerdo con medios locales, como John Jairo Lora Sánchez, de 37 años, y Wilson Alberto Rodas Lenis, de 46 años. Ambos habrían sido puestos a disposición de las autoridades para determinar su posible participación en los hechos.

Tiros foram reatados em uma escola em Medellín, um jovem disparou vários tiros para intimidar os presentes e em seguida feriu-se, o adolecente foi levado ao hospital, até o momento não foram relatados outros feridos.#Colombia pic.twitter.com/pv8ULVcznp — Hugo Borges (@hbj_r77032) September 9, 2026

En uno de los videos difundidos en redes sociales se observa al joven siendo confrontado por varias personas. Posteriormente, según los reportes citados, el estudiante se habría disparado en la cabeza.

La investigación deberá establecer también cómo ingresó el arma al colegio y cuál era el objetivo del estudiante. Hasta ahora, el alcalde de Medellín ha confirmado que se trató de una situación grave dentro de una institución educativa y que el arma utilizada era de menor letalidad.

No se ha informado de manera oficial sobre otras personas lesionadas.

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