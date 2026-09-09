Marco Rubio advierte que avances de México contra cárteles son insuficientes; mantienen fuerte presencia

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Marco Rubio afirmó que cárteles controlan territorios en México. Foto: AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las acciones emprendidas por el gobierno mexicano contra los cárteles del narcotráfico han aumentado en comparación con años anteriores, pero aseguró que los resultados aún son insuficientes frente a la dimensión del problema.

Durante una visita a Quito, Ecuador, Rubio señaló que existen zonas del territorio mexicano donde los grupos criminales mantienen una fuerte presencia.

“Hay territorios, vastos territorios, en México que no están bajo el control del Estado”, declaró.

SECRETARY RUBIO: There are territories, vast territories in Mexico, that are not governed by the state. They are controlled by these narco-terrorist organizations. pic.twitter.com/udRGZXv0xU — Department of State (@StateDept) September 9, 2026

Reconoce acciones, pero pide mayores resultados

Rubio sostuvo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado más medidas contra las organizaciones criminales que administraciones anteriores, aunque consideró que los avances no corresponden todavía al tamaño de la amenaza.

“La lucha de México contra los cárteles de la droga no es ni de lejos suficiente”, afirmó.

El funcionario también señaló que los grupos criminales continúan representando un riesgo para ambos lados de la frontera.

Cárteles, una prioridad para Washington

Las declaraciones ocurren en el contexto de la estrategia de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, que ha colocado el combate a los cárteles entre sus principales prioridades.

Washington ha vinculado temas como el tráfico de fentanilo, el contrabando de migrantes y la violencia transfronteriza con asuntos de seguridad nacional.

Mantienen llamado a la cooperación

Rubio aseguró que la vía preferida por Estados Unidos sigue siendo la cooperación con las autoridades mexicanas para enfrentar a las organizaciones criminales.

Sin embargo, advirtió que su país continuará actuando contra estas estructuras criminales.

“De una forma u otra” enfrentaremos a esos grupos, señaló el secretario de Estado durante su gira por América Latina.

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