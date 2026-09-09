Trump habla con Putin y propone poner fin a la guerra en Ucrania

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Kremlin reporta conversación “extremadamente franca” entre Putin y Trump. Foto: AFP

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron este martes una conversación telefónica sobre la guerra en Ucrania, informó el Kremlin.

Calificó el diálogo como “constructivo y extremadamente franco”, de acuerdo con el asesor diplomático de Kremlin, Trump propuso en la llamada poner fin a las operaciones militares.

La llamada ocurrió mientras Rusia reanudó sus ataques contra territorio ucraniano después de una pausa de tres días y en medio de nuevos esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington.

¿Qué hablaron Putin y Trump sobre Ucrania?

De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor diplomático del Kremlin, Trump planteó durante la conversación la necesidad de poner fin rápidamente a las operaciones militares.

Putin, por su parte, presentó un análisis sobre la situación en el frente y expuso lo que, según Moscú, Estados Unidos podría hacer para contribuir al término de las hostilidades.

Ushakov señaló que la conversación duró una hora y afirmó que Putin también aseguró que Rusia no tiene “ningún plan agresivo” contra Europa. Hasta el momento, ni Trump ni la Casa Blanca habían difundido una versión oficial sobre el contenido de la llamada.

Ucrania plantea posible reunión con Rusia y Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó que negociadores ucranianos, rusos y estadounidenses podrían reunirse durante septiembre para continuar las conversaciones destinadas a encontrar una salida diplomática al conflicto.

Zelenski señaló que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner presentaron nuevas propuestas durante sus recientes visitas a Moscú y Kiev.

El mandatario ucraniano calificó las ideas como positivas y afirmó que Ucrania se prepararía para facilitar una posible reunión trilateral entre los tres países.

Sin embargo, el Kremlin adoptó una posición más cautelosa. Ushakov consideró que todavía es “demasiado pronto” para hablar de manera concreta sobre una reunión de ese tipo.

Enviados de Trump visitaron Moscú y Kiev

La conversación entre Putin y Trump se produjo después de que Witkoff y Kushner viajaran durante el fin de semana a Moscú y Kiev como parte de los esfuerzos de Washington para reactivar las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

Durante 2025, los intentos de mediación impulsados por Estados Unidos derivaron en distintos encuentros entre representantes de ambos países, aunque no se concretó un acuerdo de paz.

Uno de los principales puntos de desacuerdo continúa relacionado con los territorios que Rusia reclama como propios y que Ucrania considera parte de su territorio.

Rusia reanuda ataques contra Ucrania

Mientras continúan los contactos diplomáticos, el ejército ruso reanudó sus ataques contra Ucrania durante la madrugada del martes.

En Kiev se registraron explosiones y daños en distintos puntos de la ciudad. Autoridades ucranianas informaron de cinco personas muertas y 25 heridas, además de daños en edificios residenciales, una escuela, una clínica, vehículos y otras instalaciones.

Según las autoridades ucranianas, en el ataque participaron al menos 166 drones y decenas de misiles.

El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, afirmó que sus fuerzas atacaron instalaciones relacionadas con la producción de componentes para drones y misiles, así como depósitos de municiones y almacenes militares.

Las autoridades de ambos países mantienen versiones distintas sobre los objetivos y resultados de los ataques.

Zelenski pide más defensas antiaéreas

Tras los ataques, Zelenski reiteró su llamado a los países occidentales para proporcionar más sistemas de defensa antimisiles a Ucrania.

El mandatario también indicó que busca reunirse con Trump después del 20 de septiembre para abordar esta cuestión.

Mientras tanto, Rusia y Ucrania continúan con ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas, logísticas y portuarias, además de acciones relacionadas con el mar Negro.

Los nuevos contactos entre Washington, Moscú y Kiev se producen mientras persisten los esfuerzos para establecer una vía de negociación que permita avanzar hacia el fin del conflicto.

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