Estados Unidos acusa a Cuba por siete décadas de espionaje y subversión 

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Cuba. Foto: AFP.

El gobierno de Estados Unidos acusó a Cuba de liderar una campaña de “espionaje y subversión” durante siete décadas, en la etapa conocida como la “Guerra Fría”, en un momento donde Donald Trump mantiene una crisis energética en la isla.

En un informe difundido este lunes, el Departamento de Estado indicó que el régimen comunista de la isla ha encabezado “una campaña que se ha infiltrado en las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos”.

También los señaló de reclutar y formar “generaciones de activistas” y respaldar el “terrorismo de izquierda”.

For more than six decades, the Cuban regime has been the leading sponsor of radical leftism and Third Worldism in the United States.



The State Department is exposing the full history of Cuban espionage and subversion in our country.



The American people deserve to know.… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 20, 2026

El informe, de 100 páginas, resalta que “La Habana nunca tuvo la capacidad de derrotar a Estados Unidos en un conflicto armado convencional” cuando comenzaron las diferencias entre ambos países en la década de 1960.

“En cambio, los cubanos perfeccionaron un nuevo modelo para una larga guerra de desgaste, organizado en torno al espionaje, la infiltración, el sabotaje, redes de aliados y una infraestructura revolucionaria diseñada para volcar a Estados Unidos contra sí mismo”, indicó.

Además, el informe destaca acusaciones contra organizaciones estadounidenses aún activas, como la Red Nacional sobre Cuba. Dicha coalición agrupa a demócratas socialistas y a la izquierda del Partido Demócrata, quienes han tenido representantes en el Congreso.

Sin embargo, el gobierno no destacó nuevas sanciones ni medidas concretas para esos grupos que respaldan a la isla.

La AFP resaltó que este documento resume años de informes de los servicios de inteligencia.

Estados Unidos y Cuba en la “Guerra Fría”

La revolución castrista triunfó en 1959, un hecho recibido favorablemente por Washington, pero esto cambió con las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el capitalismo y el comunismo.

Washington impuso sanciones al nuevo régimen de Fidel Castro, luego de que este nacionalizara empresas estadounidenses. Tras esto, Cuba tuvo acercamientos con Moscú.

Durante décadas, existió una campaña de acoso mutuo entre Washington y La Habana. Estados Unidos organizó varios intentos de asesinato de Fidel Castro, mientras que este acogió, entrenó y respaldó movimientos guerrilleros en América Latina y el Caribe.

Desde 1960, Washington ha mantenido un embargo contra la isla, aunque con los años permitió el suministro de productos agrícolas o medicamentos.

Sin embargo, las restricciones volvieron a endurecerse este 2026 con el bloqueo petrolero que mantiene a la isla sin combustible.

El conflicto actual

La AFP consideró que el gobierno de Estados Unidos “no oculta que quiere un cambio de régimen en la isla comunista”, al acusar a Cuba de espionaje.

El mandatario republicano ha señalado que podrían intervenir en el gobierno cubano como hicieron con Venezuela. En junio, aseguró que Washington “tomaría el control” de la isla “casi de inmediato”.

Tras derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela, Donald Trump impuso un bloqueo petrolero en la isla, lo que ha generado una crisis energética.

Esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, encabezó una cumbre para combatir la “resurgencia del terrorismo político”, como se ha denominado a la extrema izquierda.

Durante el encuentro, hubo señalamientos contra Cuba por ser un estado “patrocinador del terrorismo”.

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