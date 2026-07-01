Hernán sigue con vida tras 125 horas bajo escombros en Venezuela

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Hernán Alberto Gil Flores permanece con vida tras pasar más de 125 horas atrapado entre los escombros de un centro comercial colapsado en el estado de Vargas, Venezuela, luego del par de sismos que afectaron la región.

Equipos de rescate confirmaron que lograron hacerle llegar agua y ya visualizaron una de sus manos, mientras continúan las labores para liberarlo. Los rescatistas trabajan contrarreloj debido a que la estructura permanece inestable. Las lluvias y el riesgo de nuevos derrumbes han complicado la operación.

Rescate de Hernán en Venezuela avanza con extrema precaución

Los equipos utilizan tecnología especializada para analizar la estructura y definir cada movimiento antes de retirar escombros. El objetivo es evitar que cualquier maniobra comprometa la vida de Hernán, quien permanece atrapado bajo toneladas de concreto.

De acuerdo con integrantes de la Cruz Roja Mexicana, el edificio colapsó en una zona donde cayeron cerca de siete niveles sobre el punto donde quedó atrapado el hombre de 44 años, lo que ha dificultado el acceso.

Además, el reducido espacio obliga a que los rescatistas trabajen por turnos y avancen lentamente. Según los especialistas, el progreso promedio es de apenas 40 centímetros por hora, ya que gran parte del trabajo debe realizarse de forma manual para evitar un colapso adicional.

Cruz Roja de México, Costa Rica y Venezuela unen esfuerzos

La localización de Hernán Alberto Gil Flores fue posible gracias a personal de la Cruz Roja de Costa Rica, que solicitó apoyo de sus homólogos de México y Venezuela para fortalecer el operativo.

Los equipos trabajan de manera coordinada, sin importar nacionalidades, con un solo objetivo: rescatar con vida al hombre atrapado. Durante las labores también monitorean constantemente su estado físico, ya que la falta de movilidad durante varios días comienza a comprometer su circulación.

Hasta el momento, los especialistas han realizado más de 13 maniobras de aproximación para llegar hasta él, debido a la complejidad del colapso.