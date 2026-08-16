Europa bajo fuego: incendios en España, Bélgica y Grecia provocan miles de evacuaciones y despliegues récord

GENERANDO AUDIO...

Por incendios forestales despliegan bomberos en Europa. Foto:Pexels/Ilustrativa

Europa enfrenta una nueva jornada marcada por incendios forestales en distintos puntos del continente, con emergencias activas en España, Bélgica y Grecia, además de fuegos que han afectado zonas de Francia. Las llamas han obligado a evacuar a cientos de personas, movilizar a más de mil bomberos en algunas regiones y solicitar apoyo internacional para combatir los siniestros.

Uno de los casos más graves se registra en Bélgica, donde cerca de 3 mil hectáreas han resultado afectadas en un parque natural del este del país. En España, un incendio en Aragón ha consumido unas 16 mil 600 hectáreas y provocado la evacuación de más de mil personas, mientras que en Grecia se ordenaron desalojos preventivos en dos islas.

Incendios en España movilizan a más de mil bomberos

En Aragón, al noreste de España, las autoridades desplegaron un operativo considerado histórico para contener un incendio que comenzó el lunes y que llegó a aproximarse a los monasterios de San Juan de la Peña.

El fuego, favorecido por el viento, se extendió por aproximadamente 16 mil 600 hectáreas y obligó a evacuar a más de mil personas.

Las autoridades regionales informaron que durante la noche lograron consolidar buena parte del perímetro y avanzar en las labores para contener las llamas.

Como parte del operativo se prevé la llegada de 100 bomberos franceses, que se sumarán a los efectivos movilizados por el ejército y otros servicios nacionales. El dispositivo contará con más de mil bomberos y entre 35 y 40 aeronaves.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, calificó el despliegue como el mayor realizado en la historia de la región para enfrentar un incendio.

Mientras tanto, en Huelva, Andalucía, las autoridades reportaron la estabilización de otro incendio después de 36 horas sin detectar nuevos focos dentro del perímetro. Más de 400 personas evacuadas podrán regresar a sus viviendas.

De acuerdo con medios públicos andaluces, este incendio, iniciado hace 10 días, afectó alrededor de 38 mil hectáreas.

Bélgica enfrenta incendio de 3 mil hectáreas

Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en Hautes Fagnes, un parque natural del este de Bélgica, donde las llamas han consumido cerca de 3 mil hectáreas.

Más de un centenar de bomberos trabajan desde el viernes para controlar el incendio, considerado por autoridades locales como uno de los más graves registrados en el país.

Hasta ahora no se han reportado viviendas afectadas, aunque se realizaron evacuaciones preventivas en dos localidades cercanas.

El terreno accidentado dificulta las labores de los equipos de emergencia. Los bomberos incluso enfrentan problemas para llegar al punto donde se habría originado el fuego.

Ante la magnitud del incendio, Bélgica activó el mecanismo europeo de asistencia mutua. Helicópteros de la policía federal belga y de Países Bajos fueron utilizados para abastecerse de agua en un lago cercano.

También se esperaba apoyo aéreo procedente de República Checa y Suecia, además de posibles recursos de Alemania y Noruega.

El ministro del Interior belga, Bernard Quintin, informó que algunos frentes del incendio ya se encontraban bajo control.

Grecia ordena evacuaciones por incendios en islas

En Grecia, las autoridades también enfrentaron incendios forestales en zonas turísticas.

En la isla de Skyros, un incendio comenzó el sábado por la tarde y movilizó a unos 100 bomberos, respaldados por 11 aviones, cinco helicópteros y alrededor de 20 vehículos.

Los fuertes vientos complicaron las labores durante la noche. Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de la zona de Pefko.

El alcalde de Skyros, Kyriakos Antonopoulos, explicó al canal público ERT que el desalojo se realizó por precaución.

La isla tiene aproximadamente 3 mil habitantes durante el año, aunque su población aumenta considerablemente durante la temporada turística.

Además, en Salamina, cerca de Atenas, los bomberos reportaron otros dos incendios y ordenaron la evacuación de cientos de personas.

Francia reporta mejoría en zonas afectadas

En Francia, la situación mostró una evolución favorable en algunas regiones.

En las Landas, al suroeste del país, unas mil 700 hectáreas de bosque de pinos han ardido desde el jueves. Las autoridades señalaron que la situación mejoró debido al descenso de las temperaturas.

La previsión para este domingo contemplaba máximas de alrededor de 28 grados Celsius, después de que el incendio comenzara bajo temperaturas cercanas a los 40 grados.

Unos 550 bomberos permanecen desplegados en la zona.

Por otra parte, en las Ardenas, al noreste de Francia, aproximadamente 100 hectáreas han sido afectadas por un incendio iniciado el sábado. Autoridades locales señalaron que se trata de un fenómeno poco habitual en la historia reciente del departamento.

La situación también fue reportada como más favorable, aunque los equipos de emergencia continúan trabajando para evitar que las llamas se propaguen.

Los distintos incendios mantienen a varias regiones europeas bajo vigilancia, mientras las autoridades recurren a evacuaciones preventivas, refuerzos internacionales y medios aéreos para contener los focos activos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento