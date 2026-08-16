Golpe al arte en Italia: Roban cuatro valiosas pinturas renacentistas en Sicilia

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Cuatro pinturas de Antonello da Messina fueron robadas. Foto: Pexels

Cuatro pinturas del reconocido artista renacentista italiano Antonello da Messina fueron robadas de un museo de la ciudad de Messina, en Sicilia, Italia. El hurto ocurrió el sábado y entre las piezas desaparecidas se encuentran tres paneles del Políptico de San Gregorio, obra del siglo XV considerada de gran relevancia para el patrimonio artístico italiano.

El Ministerio de Cultura de Italia informó sobre la desaparición de las obras y calificó las piezas como de “extraordinario valor”. El caso ya es investigado por las autoridades, mientras se busca establecer cómo fueron sustraídas del recinto.

¿Qué obras de Antonello da Messina fueron robadas?

Entre las piezas desaparecidas se encuentran tres paneles del Políptico de San Gregorio, realizado durante el siglo XV por Antonello da Messina.

El artista nació en Messina y es considerado una figura destacada del Renacimiento italiano. Su producción artística incluye obras religiosas y retratos en los que incorporó técnicas y recursos que marcaron parte de la pintura italiana de su época.

El robo adquiere especial relevancia debido a que las pinturas forman parte del patrimonio artístico vinculado con la historia de Sicilia y con uno de sus artistas originarios más reconocidos.

El cuarto cuadro sustraído también pertenece a Antonello da Messina, aunque la información difundida por el Ministerio de Cultura no detalla en este momento sus características.

Las autoridades italianas deberán determinar las circunstancias en las que las cuatro obras fueron retiradas del museo y establecer si el robo fue planeado específicamente por el valor histórico y económico de las piezas.

Italia compró recientemente un cuadro de Antonello por 15 millones de dólares

El robo ocurre pocos meses después de que el Estado italiano adquiriera otra obra de Antonello da Messina.

Se trata de “Ecce Homo”, pintura que Italia compró por aproximadamente 15 millones de dólares durante una subasta realizada en Nueva York.

La adquisición puso nuevamente en el centro de la atención el valor que tienen las obras del pintor renacentista y su importancia dentro del patrimonio artístico italiano.

En este contexto, el robo de cuatro piezas en Messina representa una nueva alerta para las autoridades encargadas de proteger obras de arte de alto valor histórico.

El alcalde de Messina, Federico Basile, lamentó el hurto y señaló que el hecho resultaba particularmente doloroso debido a que ocurrió durante las celebraciones de la ciudad por la Asunción de la Virgen María.

Robos de obras de arte son un problema en Italia

El robo de las pinturas de Antonello da Messina se suma a otros casos recientes de desaparición de obras de arte en Italia.

Apenas dos días antes de que se conociera este caso, la policía italiana informó la recuperación de tres pinturas realizadas por los maestros franceses Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne y Henri Matisse.

Las obras, cuyo valor conjunto supera los 10 millones de dólares, habían sido robadas en marzo de un museo ubicado cerca de Parma, en el norte del país.

De acuerdo con las autoridades, por ese robo estaría relacionada una banda de criminales originarios de Moldavia.

La recuperación de esas tres pinturas ocurrió mientras las autoridades enfrentan ahora la investigación por la desaparición de las piezas de Antonello da Messina.

El caso de Sicilia pone nuevamente la atención sobre la seguridad de los museos italianos y la protección de obras consideradas parte del patrimonio cultural. Las autoridades continuarán con las investigaciones para localizar las pinturas robadas y determinar quiénes participaron en su sustracción.

Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles sospechosos ni sobre el paradero de las cuatro obras.

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