Evacúan a 8 mil personas en Grecia por incendios forestales en isla de Creta

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Foto: AFP

Miles de personas fueron evacuadas en Grecia la noche del miércoles ante los incendios que amenazan una zona turística de la isla de Creta y que continúan ardiendo este jueves atizados por los fuertes vientos, informó una autoridad local.

“Evacuamos a unas 8 mil personas” del pueblo turístico de Agia Galini, declaró la vicegobernadora de la región de Rétino, Maria Lioni, a la estatal TV ERT.

Las evacuaciones se efectuaron cuando los incendios en Creta, que estallaron el miércoles y mataron a dos bomberos, llegaron a pocos kilómetros del pueblo antes de que el viento cambiara de dirección.

Se cree que las llamas quemaron casas, instalaciones agrícolas y animales de granja, pero el saldo no está claro debido a que siguen activas, indicó Lioni.

Dos bomberos quedaron atrapados en una carretera montañosa cerca del pueblo de Krya Vrysi y fallecieron mientras se reportaban constantes cambios de dirección del viento. Un tercer bombero colapsó y murió durante los esfuerzos por apagar un fuego separado cerca de Gitión, en la península de Peloponeso.

Los bomberos dispusieron de 200 agentes y 53 camiones en la zona de Rétino, en el sudoeste de Creta.

El primer ministro Kyriakos Mitsotakis rindió tributo a los socorristas caídos. “Nuestros pensamientos están con ellos, así como con todos los bomberos, voluntarios y miembros de las fuerzas de seguridad que combaten los incendios, en medio de esta dura y nueva realidad que deben enfrentar cada año”, expresó.

Grecia enfrenta incendios forestales cada verano boreal, que se propagan rápidamente debido a la prolongada sequía, las altas temperaturas y los fuertes vientos.

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