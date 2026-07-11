Evacúan a más de 6 mil estudiantes y profesores por inundaciones en China

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6 mil estudiantes y profesores evacuados por inundaciones en China. Foto: Reuters

Las intensas inundaciones en el sur de China obligaron a evacuar a más de 6 mil estudiantes y profesores que permanecían atrapados en un parque educativo de Guigang, en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, tras varios días de lluvias torrenciales. El rescate se realizó con puentes de pontones motorizados, utilizados para trasladar a los afectados hacia zonas seguras.

El operativo se desarrolló mientras China enfrenta una emergencia por las fuertes lluvias que han dejado 39 personas muertas y nueve desaparecidas. Las autoridades continúan con las labores de rescate y recuperación en las zonas más afectadas por las inundaciones.

Rescue crews evacuated students and staff from flooded schools in Guigang, in the southwestern region of Guangxi, after days of heavy rainfall left parts of the district inundated https://t.co/baUYUTkalQ pic.twitter.com/Z9yhLd9WW6 — Reuters (@Reuters) July 9, 2026

Evacúan a más de 6 mil estudiantes tras inundaciones en Guangxi

La noche del martes, una lluvia récord provocó inundaciones repentinas en Guigang, dejando varados a miles de estudiantes y docentes dentro de un complejo educativo.

Ante la emergencia, equipos del China Anneng Construction Group desplegaron tres puentes de pontones motorizados, conocidos también como portaaviones de rescate acuáticos, para facilitar la evacuación.

Cada plataforma, de aproximadamente 60 metros de longitud, tiene capacidad para transportar a más de 300 personas por viaje y puede instalarse en poco más de diez minutos. Sin embargo, los rescatistas tuvieron que maniobrar entre edificios y obstáculos ocultos bajo el agua para completar la operación.

Según el jefe del departamento de rescate de emergencia de la Primera Oficina de Ingeniería del Grupo Anneng de China, Bian Fang, utilizar tres embarcaciones permitió mantener la operación de forma ágil, segura y eficiente en un terreno complicado.

Estudiantes permanecieron atrapados durante tres días

De acuerdo con el estudiante Qin Zhiyong, permanecieron tres días y dos noches aislados, alimentándose únicamente con raciones secas y sin posibilidad de recargar sus teléfonos celulares.

El decano de asuntos estudiantiles del Colegio Técnico y Profesional de Logística de Guangxi, Lin Feng, agradeció el trabajo de los equipos de rescate y señaló que las labores se reanudaron al amanecer debido a que operar durante la noche representaba un riesgo.

En menos de 20 horas de operaciones, los rescatistas lograron evacuar a más de 6 mil estudiantes y trabajadores sin reportar incidentes durante el traslado.

Continúan las labores por las inundaciones en China

La agencia Xinhua mostró imágenes de las inundaciones en Hengzhou, también en Guangxi, donde continúan la distribución de ayuda y las labores de limpieza tras la ruptura de un embalse ocurrida días antes.

In the wake of Typhoon Maysak, people of many walks of life have stepped forward with drones and small boats to support rescue efforts in south China's Guangxi. #GLOBALink pic.twitter.com/Xd8sgWjk7W — China Xinhua News (@XHNews) July 10, 2026

Por ahora, las autoridades mantienen los operativos de emergencia mientras persisten las afectaciones provocadas por las lluvias en el sur del país.

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