Video: escapan 900 serpientes tras inundaciones en China; emiten alerta

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Tras inundaciones, escapan 900 serpientes en China. Fotos: Getty

Las fuertes inundaciones en el sur de China provocaron el colapso de una granja de serpientes en la localidad de Hengzhou, en la región de Guangxi, lo que permitió el escape de unas 900 serpientes, informaron medios locales. Las autoridades desplegaron un operativo para capturarlas y pidieron a la población extremar precauciones.

El incidente ocurre mientras China enfrenta una temporada de lluvias marcada por inundaciones, deslizamientos de tierra, tormentas y tornados. Dichos fenómenos ya han dejado varios muertos en distintas regiones del país. Por ello, meteorólogos han advertido que este año las condiciones representan un desafío para la prevención de desastres.

900 snakes from flooded killer cobra farm bite residents rushed to hospital



State of emergency declared pic.twitter.com/mx8OYMkDKM — RT (@RT_com) July 11, 2026

Buscan capturar a las serpientes

Un funcionario de Hengzhou informó que la mayoría de las serpientes que escaparon no son venenosas. Sin embargo, se integró un equipo de 10 personas para localizarlas y capturarlas con redes de pesca y pistolas eléctricas.

Las autoridades también emitieron una advertencia para los habitantes de la zona: si encuentran una serpiente dentro de sus viviendas, no deben intentar atraparla con las manos y deben dar aviso a los equipos de emergencia.

De acuerdo con RT, un vecino fue mordido por una de las serpientes y recibió atención médica de emergencia en un hospital.

Inundaciones mantienen alerta roja en Guangxi

Las inundaciones en Guangxi llevaron a las autoridades a elevar la alerta al color rojo, el nivel más alto dentro del sistema de emergencia de cuatro niveles.

Además, los niveles de agua en 70 estaciones de monitoreo ubicadas en 55 ríos superaron el umbral de advertencia, reflejando la magnitud de las lluvias que afectan a la región.

In the wake of Typhoon Maysak, people of many walks of life have stepped forward with drones and small boats to support rescue efforts in south China's Guangxi. #GLOBALink pic.twitter.com/Xd8sgWjk7W — China Xinhua News (@XHNews) July 10, 2026

Los fenómenos meteorológicos también han provocado deslizamientos de tierra, fuertes tormentas y tornados en distintas zonas de China, con saldo de víctimas mortales, según reportes locales.

Temporada de lluvias apenas comienza

La temporada anual de inundaciones en China comenzó oficialmente el 1 de julio. Especialistas han señalado que este periodo podría verse influido por el calentamiento global y el fenómeno de El Niño, factores que favorecen eventos climáticos más intensos.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y continúan con las labores para capturar las serpientes que permanecen fuera de la granja.

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