Exdirector de la DEA pide a México detener a funcionarios señalados por corrupción

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Exdirector de la DEA, Derek Maltz. Foto: AFP.

El exdirector interino de la DEA, Derek Maltz, pidió a las autoridades de México detener a funcionarios señalados en investigaciones del Distrito Sur de Nueva York y afirmó que el combate a los cárteles requiere acciones contra la corrupción dentro de las instituciones. El pronunciamiento fue realizado mediante un mensaje difundido en su cuenta de X.

Maltz señaló que las organizaciones criminales no operan de manera aislada y sostuvo que dependen de funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes que facilitan actividades relacionadas con el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de personas y otros delitos.

De acuerdo con su mensaje, cualquier estrategia para enfrentar a los grupos criminales debe incluir investigaciones, rendición de cuentas y cooperación entre autoridades.

The fight against the "Mexican Terror" cartels cannot succeed without confronting the corruption that enables them. Cartels do not operate in a vacuum, but they rely extensively on corrupt officials, compromised institutions, and criminal networks that facilitate drug… pic.twitter.com/JnHrwUgbAs — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) June 4, 2026

Derek Maltz y su mensaje sobre corrupción y cárteles

En la publicación, el exfuncionario estadounidense indicó que la lucha contra los cárteles no puede avanzar sin enfrentar la corrupción que, según expresó, permite la operación de estas organizaciones. También advirtió que mientras existan actores que protejan o se beneficien de actividades criminales, los grupos delictivos continuarán adaptándose para mantener sus operaciones.

Maltz agregó que una estrategia integral debe contemplar acciones contra funcionarios que colaboren con organizaciones criminales, además de fortalecer la cooperación entre los distintos niveles de gobierno y entre México y Estados Unidos.

Omar García Harfuch y el llamado para actuar contra funcionarios acusados

El exdirector interino de la DEA dirigió parte de su mensaje a autoridades mexicanas encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En su publicación, pidió que se proceda contra funcionarios y exfuncionarios recientemente acusados por fiscales del Distrito Sur de Nueva York y que enfrenten los procesos judiciales correspondientes.

Las declaraciones se producen después de que autoridades estadounidenses presentaran acusaciones contra diversos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con integrantes de la facción conocida como Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Acusaciones en Nueva York y cooperación entre México y Estados Unidos

Según los reportes sobre el caso, las investigaciones en Nueva York se centran en presuntas colaboraciones con actividades relacionadas con el narcotráfico y otros delitos. Maltz sostuvo que la cooperación bilateral es un elemento necesario para desmantelar las estructuras que permiten el funcionamiento de las organizaciones criminales.

El exfuncionario también señaló que combatir a los grupos delictivos implica actuar tanto contra quienes participan directamente en actividades criminales como contra quienes, desde cargos públicos, presuntamente facilitan o protegen esas operaciones.

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