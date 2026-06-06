Tiburón mata a buceador en Australia; suman cuatro ataques mortales en lo que va del 2026

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Australia sufre su cuarta muerte por ataque de tiburón. Foto: Getty

Un tiburón mató a un buceador que practicaba pesca submarina frente a la costa occidental de Australia, informaron autoridades locales este sábado. El ataque ocurrió cerca de la isla Michaelmas, al sureste de Perth, y se convirtió en el cuarto incidente mortal relacionado con tiburones registrado en el país durante 2026.

La víctima era un hombre de aproximadamente 30 años. Equipos de emergencia acudieron al lugar tras el reporte del ataque. Sin embargo, pese a los intentos de reanimación realizados por paramédicos, el buceador murió en la zona.

Ataque de tiburón ocurrió durante una jornada de pesca submarina

De acuerdo con la policía australiana, el hombre se encontraba realizando pesca submarina cuando fue atacado por un tiburón de aproximadamente 4.5 metros de longitud.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima. Mientras tanto, mantienen vigilancia en las playas.

Australia registra varios ataques mortales de tiburón en 2026

El caso se suma a otros incidentes ocurridos este año en distintas regiones de Australia, donde ya se han registrado cuatro ataques mortales de tiburón.

El país es conocido por albergar algunas de las especies de tiburones más grandes del mundo, entre ellas el tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro, que suelen habitar las aguas costeras australianas.

Aunque los ataques a personas siguen siendo poco frecuentes en comparación con el número de usuarios que visitan las playas cada año, estos eventos generan preocupación entre residentes y turistas.

Expertos analizan posibles causas del aumento de encuentros

Científicos australianos consideran que diversos factores podrían estar influyendo en una mayor interacción entre humanos y tiburones. Entre ellos destacan el aumento de personas que realizan actividades recreativas en el mar y los efectos del calentamiento del océano, que podrían modificar las rutas migratorias y los patrones de comportamiento de algunas especies.

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