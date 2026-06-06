Irán reanuda el fuego y dispara siete misiles hacia Kuwait y Bahréin

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Irán reanudó el fuego en Medio Oriente. Foto: Reuters

Irán lanzó este sábado una nueva ofensiva con misiles contra Kuwait y Bahréin, en una escalada de tensión en el Golfo Pérsico apenas horas después de que Estados Unidos atacara instalaciones militares iraníes.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerzas iraníes dispararon siete misiles balísticos hacia ambos países. Las evaluaciones iniciales indican que seis fueron interceptados y que el séptimo no alcanzó su objetivo.

Hasta el momento, Estados Unidos aseguró que no existen reportes de militares estadounidenses heridos ni daños en sus instalaciones.

La nueva ofensiva ocurrió tras ataques de EE. UU. contra radares iraníes

La escalada comenzó cuando fuerzas estadounidenses derribaron cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Según el CENTCOM, los drones representaban una amenaza inmediata para la navegación en la zona.

Como respuesta, Estados Unidos atacó estaciones de radar de vigilancia costera ubicadas en Goruk y en la isla iraní de Qeshm, con el objetivo de impedir nuevos ataques marítimos.

Pocas horas después de esa operación, Irán respondió con el lanzamiento de misiles hacia Kuwait y Bahréin.

Los Guardianes de la Revolución señalaron que el ataque estuvo dirigido contra lo que describieron como “bases enemigas”.

Bahréin y Kuwait activan alertas tras las explosiones

La cancillería de Bahréin confirmó la interceptación de los misiles y calificó la ofensiva como una violación de la soberanía de ambos países.

En Manama, capital bahreiní y sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, se escucharon varias explosiones y las autoridades activaron las sirenas de alerta aérea.

En Kuwait también se reportaron detonaciones cerca del aeropuerto internacional, que días atrás había sido alcanzado por otro ataque atribuido a Irán.

“Nos despertó una enorme explosión. Mis hijos estaban aterrorizados”, relató a AFP una residente de Kuwait.

Las autoridades de ambos países no reportaron víctimas inmediatas tras el ataque.

La tregua entre EE. UU. e Irán vuelve a mostrar señales de fragilidad

El intercambio de ataques ocurre en medio del estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán y pese a la tregua vigente desde el pasado 8 de abril.

Aunque el cese al fuego ha evitado enfrentamientos directos de gran escala, los episodios de violencia continúan elevando la tensión en una región clave para el suministro energético mundial.

Las monarquías del Golfo, aliadas de Estados Unidos y sede de importantes bases militares estadounidenses, han quedado nuevamente en medio del conflicto.

La situación también mantiene la atención sobre el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio internacional de hidrocarburos y cuya estabilidad es considerada clave para los mercados energéticos globales.

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