Irán acusa al OIEA de actuar como herramienta política de presión de Estados Unidos

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Irán. Foto: AFP.

El Gobierno de Irán rechazó las observaciones realizadas por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) sobre la transparencia de su programa nuclear, y acusó a la agencia de la ONU de funcionar como una herramienta de presión política al servicio de Estados Unidos.

La postura fue expresada por el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en respuesta a un informe reciente del OIEA encabezado por su director general, Rafael Mariano Grossi. En dicho documento, la agencia indicó que no puede garantizar la naturaleza exclusivamente pacífica del programa nuclear de Irán y señaló que carece de información sobre el tamaño, composición y ubicación actual de las reservas de uranio enriquecido del país.

¿Qué dijo Irán sobre el informe del OIEA?

Gharibabadi sostuvo que las dificultades señaladas por el organismo internacional no surgieron de manera espontánea, sino que son consecuencia de los ataques contra instalaciones nucleares iraníes que, según afirmó, fueron perpetrados por Estados Unidos e Israel.

El funcionario iraní acusó a Grossi de actuar en favor de Washington y cuestionó que el director del OIEA no haya condenado los ataques mencionados. Además, señaló que no se puede ignorar el origen de las afectaciones y posteriormente responsabilizar a Irán por las consecuencias derivadas de esos hechos.

Teherán también pidió al titular de la agencia adoptar una postura que calificó como jurídica y clara frente a los ataques contra instalaciones nucleares, al considerar que estos representan una afectación a la seguridad nuclear, al sistema de salvaguardias y al régimen internacional de no proliferación.

Irán defiende su programa nuclear y el enriquecimiento de uranio

Respecto a las observaciones sobre el uranio enriquecido, el viceministro recordó que el Tratado de No Proliferación Nuclear no establece un límite específico para el porcentaje de enriquecimiento.

De acuerdo con Gharibabadi, el criterio fundamental es que los materiales y actividades nucleares no sean desviados hacia fines militares. En ese sentido, afirmó que el programa nuclear de Irán ha mantenido un carácter pacífico y que el país ha actuado conforme a sus compromisos legales.

Teherán pide al OIEA evitar la presión política

El Gobierno iraní sostuvo que, si el OIEA busca contribuir a una solución diplomática, debe evitar que los informes técnicos sean utilizados como mecanismos de presión política.

Asimismo, reiteró su petición para que la agencia condene de manera explícita los ataques contra instalaciones nucleares iraníes y defendió que las evaluaciones sobre su programa atómico se mantengan dentro de un marco técnico.

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