Irán acusa a Estados Unidos de negar visas para Mundial 2026 a personal de su selección

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Irán pide a la FIFA intervenir en entrega de visas. Foto: Getty/Reuters

El gobierno de Irán acusó a Estados Unidos de negar visas a integrantes clave de su selección nacional de futbol rumbo al Mundial 2026, una situación que, aseguró, afecta la preparación del equipo y contraviene las obligaciones del país anfitrión.

La denuncia fue realizada por las embajadas iraníes, que señalaron que personal directivo, asesores técnicos y otros miembros considerados esenciales para el funcionamiento de cualquier selección nacional no han recibido autorización para ingresar a territorio estadounidense.

La acusación surge después de que autoridades estadounidenses destacaran públicamente el procesamiento de visas para integrantes de la selección iraní clasificada a la Copa del Mundo.

You cannot whitewash conduct that violates FIFA regulations and breaches the United States’ host obligations merely by praising yourselves.



Why do you not say that visas were denied to a large portion of the managerial and executive staff, technical advisers, and others who are… https://t.co/AoEvfphxmH — Iran Embassy in Türkiye (@Iran_in_Turkiye) June 6, 2026

Irán acusa trato discriminatorio contra su selección

En un mensaje difundido por sus representaciones diplomáticas, Irán sostuvo que Estados Unidos intenta presentar una imagen de cooperación mientras mantiene restricciones para parte de la delegación.

“No se puede encubrir una conducta que viola las normas de la FIFA e incumple las obligaciones de Estados Unidos como anfitrión simplemente elogiándose a sí mismos”, señalaron.

La representación iraní cuestionó que Washington celebrara la expedición de visas para algunos integrantes del equipo sin mencionar que, según su versión, fueron rechazadas solicitudes de personal administrativo, ejecutivo y técnico.

Teherán afirmó que esta situación constituye un trato “deliberado y discriminatorio” que impide a la selección competir en condiciones normales.

Además, sostuvo que trasladar las diferencias políticas al ámbito deportivo representa una forma de injerencia que afecta directamente la participación de Irán en la justa mundialista.

Estados Unidos presume procesamiento de visas

La controversia comenzó después de que autoridades estadounidenses destacaran el trabajo realizado para facilitar la llegada del combinado iraní al torneo.

“Orgullosos de nuestro excepcional equipo en la Embajada de Estados Unidos en Ankara por su trabajo tramitando las visas para la selección nacional de fútbol de Irán en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos”, señalaron representantes estadounidenses.

En el mismo mensaje agregaron que “el deporte trasciende fronteras” y expresaron su intención de recibir a jugadores y aficionados de todo el mundo durante la competencia.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses no respondieron públicamente a las acusaciones sobre la supuesta negativa de visas para otros integrantes de la delegación iraní.

FIFA queda en medio de una nueva polémica rumbo al Mundial

Irán pidió a la FIFA intervenir y exigir explicaciones a Estados Unidos por lo que considera una violación de las reglas que rigen las competiciones internacionales.

La polémica ocurre a pocos días del arranque del Mundial 2026 y mientras la selección iraní mantiene parte de su preparación en México.

Como parte de su concentración previa al torneo, el combinado iraní realizará entrenamientos en la ciudad de Tijuana, desde donde afinarán detalles para su participación mundialista.

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