Terremoto en Japón: reportan numerosos muertos en centro comercial; salen a la luz nuevos videos
Un número “considerable” de personas habrían muerto dentro de un centro comercial por el fuerte terremoto de 7.1 que sacudió este martes a la prefectura de Kumamoto, al sureste de Japón.
Un policía dijo a la AFP que no podía confirmar si había víctimas mortales en dicho espacio, ubicado en la ciudad de Kashima, mientras que los servicios de emergencia dijeron anteriormente que “varias personas” estaban atrapadas por el derrumbe de un piso.
Sin embargo, la cadena TBS indicó que había un “número considerable” de muertos en el centro comercial de Hashima.
Hasta el corte de esta edición, las autoridades niponas no han dado cifras de muertos o heridos por el terremoto que sacudió a Japón
¿Cómo fue el terremoto?
Este martes ocurrió un terremoto de magnitud 7.1 en el suroeste, provocando fuertes temblores. Inició a las 16:27 horas en la isla de Kyushu, en la prefectura de Kumamoto, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA)
Inicialmente, la JMA lanzó una alerta de tsunami con olas de hasta un metro de altura, pero la retiró tras no registrar ninguna actividad.
“Todavía estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales, pero he sido informada de que ya hay varias personas heridas”, dijo la primera ministra, Sanae Takaichi.
Agregó que “en algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios”.
Un empleado de la cadena NHK declaró en televisión que “cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie”.
“Fue realmente muy fuerte. Los temblores continúan en el momento en que les hablo. Algunas personas, yo incluido, sintieron que el corazón se les aceleraba”, dijo.
El operador Kyushu Electric Power indicó que alrededor de 45 mil 60 hogares e instalaciones se quedaron sin electricidad en la prefectura.
Un historial de sismos
Kumamoto sufrió dos terremotos devastadores en 2016, uno de 6.5 y otro de 7.3 de magnitud. Hubo 273 personas muertas y más de 2 mil 800 heridas
Japón es uno de los países más propensos a sufrir terremotos, al estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del “anillo de fuego” del Pacífico.
La AFP destacó que el archipiélago registra cientos de temblores al año, la mayoría de baja intensidad. Sin embargo, sus daños varían conforme a la localidad y profundidad en la que se producen.
El pasado 20 de abril, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió grandes edificios de Tokio y dejó al menos diez heridos en Japón.
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