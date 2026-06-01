Explosión en fábrica militar de Corea del Sur deja al menos 5 muertos y 2 heridos; cifra podría aumentar

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5 muertos y 2 heridos tras explosión en fábrica de Hanwha Aerospace. Foto: Reuters

Al menos cinco personas murieron este lunes tras una explosión registrada en una fábrica de Hanwha Aerospace en la ciudad de Daejeon, en el centro de Corea del Sur, informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, tiempo local, y provocó un incendio dentro de las instalaciones. Además de los fallecidos, otras dos personas resultaron heridas, una de ellas con quemaduras en gran parte del cuerpo.

Five dead, two injured in fire at Hanwha Aerospace plant in South Korea https://t.co/QGurTF258n https://t.co/QGurTF258n — Reuters (@Reuters) June 1, 2026

Explosión en fábrica de Hanwha Aerospace provoca incendio

Tras la explosión, equipos de emergencia y bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y atender a las víctimas. Los bomberos lograron extinguir el incendio cerca de dos horas después de que se registrara la explosión.

De acuerdo con la agencia surcoreana Yonhap, las primeras investigaciones apuntan a que el accidente pudo ocurrir durante labores de limpieza relacionadas con material explosivo. Sin embargo, las autoridades indicaron que la causa exacta del siniestro aún no ha sido determinada de manera oficial.

Número de víctimas podría aumentar

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores de inspección y recopilación de evidencias para esclarecer lo ocurrido.

Debido a la gravedad de las lesiones de algunos afectados, no se descarta que el número de víctimas pueda aumentar en las próximas horas.

La planta ya había registrado accidentes similares

La planta afectada pertenece a Hanwha Aerospace, una empresa dedicada al desarrollo de motores de propulsión y sistemas de armas tácticas tierra-tierra para la industria de defensa surcoreana. No obstante, la fábrica ya había sido escenario de incidentes mortales en años anteriores.

Según los reportes, en 2018 se registró una explosión que dejó cinco personas fallecidas, mientras que otro accidente ocurrido en 2019 provocó la muerte de tres trabajadores.

Por el momento, las autoridades surcoreanas investigan si el nuevo incidente guarda relación con fallas en los protocolos de seguridad o con las operaciones realizadas dentro de la planta.

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