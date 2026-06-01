Critica Macron disturbios en Francia tras victoria del PSG; más de 450 detenidos y 57 heridos

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Foto: AFP

El presidente francés Emmanuel Macron criticó los graves disturbios ocurridos el sábado en París durante las celebraciones del título de Champions League de fútbol logrado por el equipo Paris Saint Germain que se saldó con más de 450 detenidos y 57 oficiales heridos.

“Ya no queremos ver esto. Se acabó. Estamos hartos. Se terminó”, afirmó en su condena a la violencia durante la recepción al equipo en el Palacio del Elíseo y después de dar una calurosa bienvenida a los jugadores, donde lamentó las “inaceptables escenas de violencia ocurridas anoche y durante buena parte de la noche en París y otras ciudades francesas”. “Nadie quiere que nos acostumbremos a esto”, añadió.

“Esto no es fútbol. Esto no es deporte. Esto no es lo que amamos. Gracias a nuestros policías y gendarmes, seremos implacables con los que hayan sido detenidos”, advirtió. Asimismo, expresó su agradecimiento a la Policía por su respuesta “ante esta terrible situación”. “Pienso en los comerciantes y las víctimas. Este no es el deporte, este no es el fútbol que amamos. Seremos inflexibles. ¡Basta ya! ¡Estamos hartos!”, espetó.

“Bravo al cuerpo técnico, a cada uno de los jugadores. Este PSG es un equipo formidable. Sin duda, después de este doblete: es el mejor equipo de Europa. Toda Francia está orgullosa. ¡Qué equipazo!“, señaló Macron en el ámbito estrictamente deportivo.

Por su parte, el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, confirmó que 780 personas fueron arrestadas durante las celebraciones, un aumento del 32% respecto al año pasado. De los arrestados, 457 fueron detenidos, mientras que 57 policías y gendarmes resultaron heridos.

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