Raúl Castro reaparece en público en La Habana durante homenaje a Fidel

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Foto: AFP

El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, reapareció este jueves 13 de agosto en público durante un homenaje a su hermano Fidel Castro en La Habana, luego de varios meses sin ser visto públicamente.

Vestido con su uniforme verde olivo, el exmandatario fue ovacionado a su llegada al teatro Karl Marx, donde se realizó el acto por el centenario del fallecido líder cubano.

La reaparición ocurre después de que Raúl Castro fuera visto por última vez en público el 1 de mayo, frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, donde lució frágil. Posteriormente, apareció en la televisión estatal durante otro acto realizado a principios de junio.

Raúl Castro reaparece en homenaje a Fidel

El hermano menor de Fidel Castro (1926-2016) llegó al teatro Karl Marx de La Habana para participar en el acto conmemorativo por el centenario de su hermano.

Raúl, quien actualmente no ocupa ningún cargo oficial en el Gobierno ni en el Partido Comunista de Cuba, mantiene un papel relevante en las decisiones políticas de la isla y cuenta con la lealtad de las fuerzas armadas.

Su aparición pública se produjo varios meses después de sus últimas apariciones, en un momento en que Cuba enfrenta una crisis económica y presión de Washington.

Raúl Castro respaldó reformas económicas en Cuba

En junio, la presidencia de Cuba informó en su cuenta en X que el expresidente había dado su aprobación a un paquete de reformas económicas destinado a hacer frente a la crisis que atraviesa la isla.

Las medidas fueron respaldadas mientras Cuba se encuentra bajo fuerte presión de Washington.

Acusación en Estados Unidos contra Raúl Castro

En mayo, Raúl Castro fue acusado en Miami por la muerte de cuatro estadounidenses relacionada con el derribo de dos avionetas pertenecientes a un grupo anticastrista ocurrido en 1996.

En ese momento, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de Defensa.

El expresidente cubano también ha sido señalado dentro de la política de presión de Estados Unidos hacia Cuba. La administración del presidente Donald Trump mantiene una política de “máxima presión” contra la isla.

Trump ha afirmado que Cuba representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con “tomar el control” del país.

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