Familia de migrante salvadoreño muerto en centro del ICE alega negligencia y exige investigación

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Foto: Reuters

La familia de un hombre de El Salvador, que falleció en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey, alegó este martes negligencia médica durante su custodia y exigió una investigación independiente sobre su muerte.

El ICE informó el lunes que Edwin López-Cornejo, quien se encontraba recluido en el centro de detención Delaney Hall, fue declarado muerto el sábado por el personal médico del Hospital Universitario de Newark, Nueva Jersey, tras sufrir lo que la agencia describió como una emergencia médica.

Durante una conferencia de prensa celebrada este 4 de agosto, la familia de López-Cornejo declaró que el salvadoreño padecía varias enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, diabetes y epilepsia, y dependía de diversos medicamentos para mantener bajo control dichas condiciones.

Mientras que la muerte de López-Cornejo se produjo en medio de un mayor escrutinio sobre las condiciones en los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Más de 50 personas han muerto bajo custodia del ICE en todo el país desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero del año pasado, mientras que diversos grupos de derechos humanos han expresado reiteradamente su preocupación por la atención médica y las condiciones de vida en dichas instalaciones.

Toda vez que el ICE afirmó que López-Cornejo recibió la atención médica adecuada y fue examinado por profesionales de la salud mientras estuvo bajo custodia, añadiendo que la causa oficial de su muerte sigue pendiente de un examen médico más detallado.

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