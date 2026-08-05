Disputa por rutas de cocaína desata ola de violencia en Bolivia; hay nueve muertos

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Bolivia enfrenta ola de violencia. Foto: AFP | Ilustrativa

Al menos nueve personas murieron en los últimos cinco días en la región de Santa Cruz, Bolivia, debido a una ola de violencia atribuida a una disputa entre las organizaciones criminales brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho por el control de rutas para el tráfico de cocaína. Ante la situación, las autoridades desplegaron más de 250 policías en la zona fronteriza de San Matías y anunciaron una mayor cooperación con Brasil.

Pandillas brasileñas disputan corredor para el tráfico de cocaína

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, informó que los hechos violentos están relacionados con la lucha entre el PCC y Comando Vermelho, dos de las principales organizaciones criminales de Brasil.

“Están peleando por un corredor por el cual los narcotraficantes sacan droga hacia el exterior”, Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno de Bolivia

Entre los hechos registrados se encuentran:

El asesinato de cuatro personas en una hacienda.

en una hacienda. El hallazgo de dos cuerpos decapitados cerca de una carretera.

cerca de una carretera. Tres homicidios adicionales, entre ellos el de un policía que investigaba los ataques.

Las autoridades bolivianas rindieron homenaje al agente asesinado, mientras continúan las investigaciones.

Bolivia y Brasil fortalecen cooperación en seguridad

Como parte de la respuesta a la violencia, el Gobierno boliviano anunció que la Policía Federal de Brasil abrirá una oficina permanente en Bolivia para reforzar el intercambio de inteligencia y combatir a las organizaciones criminales que operan en la frontera.

Además, unos 250 elementos policiales fueron enviados a San Matías, localidad de aproximadamente 15 mil habitantes cercana al límite con Brasil, donde ocurrió la mayoría de los homicidios.

Oviedo informó que, desde noviembre, las autoridades han capturado y expulsado del país a 17 líderes del crimen organizado internacional, entre ellos el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, además de decomisar 58 avionetas, más de 360 inmuebles, casi 300 toneladas de cocaína y marihuana y destruir 190 pistas clandestinas.

Santa Cruz enfrenta presión del crimen organizado

La presidenta de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, María René Álvarez, pidió al Gobierno nacional adoptar medidas preventivas para contener la violencia en la región.

De acuerdo con datos de la ONU, Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, solo por detrás de Colombia y Perú, una condición que la convierte en un punto estratégico para las redes internacionales del narcotráfico.

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