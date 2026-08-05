Países de la OEA exhortan a Daniel Ortega a respetar elecciones en Nicaragua

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Países americanos piden elecciones libres en Nicaragua. Foto: Reuters

Tras las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre eliminar el proceso electoral y posteriormente restringir la participación de la oposición, 10 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitieron una declaración conjunta para pedir que se respeten las elecciones libres y el pluralismo político en el país.

En el pronunciamiento, Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay expresaron su preocupación por los recientes anuncios realizados por el gobierno nicaragüense.

Declaración conjunta de Estados Miembros de la #OEA: Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay sobre "Acontecimientos recientes en #Nicaragua" pic.twitter.com/mii9jbj0Mq — OEA (@OEA_oficial) August 4, 2026

Advierten riesgo para la participación política

Los países señalaron que las declaraciones de Ortega y las propuestas posteriores para reformar el sistema electoral podrían impedir la participación efectiva de sectores opositores.

En la carta, afirmaron que unas elecciones sin competencia política real no representan una expresión democrática de la voluntad popular.

“Unas elecciones sin una competencia política genuina no pueden constituir una expresión libre y democrática de la voluntad popular”, señalaron.

Piden respetar derechos políticos

Los gobiernos firmantes exhortaron a las autoridades nicaragüenses a cumplir con las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente aquellas relacionadas con el derecho de votar, ser votado y participar en asuntos públicos en condiciones de igualdad.

También rechazaron cualquier medida constitucional, legislativa o administrativa que limite el pluralismo político o excluya a personas y organizaciones de los procesos electorales.

Seguirán atentos a los cambios en Nicaragua

Los países recordaron que la democracia representativa requiere elecciones multipartidistas, respeto a los derechos humanos y participación ciudadana.

Además, informaron que continuarán observando la evolución de las reformas anunciadas en Nicaragua y reiteraron su disposición a analizar una respuesta conjunta por vías diplomáticas dentro del marco de la OEA.

La declaración concluye con un llamado a las autoridades nicaragüenses para mantener abiertos los espacios de participación política y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

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