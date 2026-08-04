Los volcanes más activos de América: conoce dónde están y sus erupciones más importantes

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Los volcanes más activos de América. Foto: AFP

La reciente erupción del volcán de Fuego en Guatemala, que obligó a evacuar a cientos de personas y activó la alerta roja en varias zonas del país, volvió a poner sobre la mesa una pregunta frecuente: ¿cuáles son los volcanes más activos de América?

El continente americano concentra algunos de los sistemas volcánicos con mayor actividad del planeta, muchos de ellos ubicados sobre el llamado Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa franja tectónica donde ocurre cerca del 75% de los volcanes activos del mundo.

Desde Alaska hasta Sudamérica, estos colosos son vigilados permanentemente por autoridades científicas debido a que algunos mantienen actividad constante, mientras que otros han protagonizado erupciones históricas que dejaron miles de afectados.

¿Cuáles son los volcanes más activos de América?

América alberga decenas de volcanes activos distribuidos entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Entre los más conocidos se encuentran:

Monte Saint Helens – Washington, Estados Unidos Kilauea – Hawái, Estados Unidos Nevado del Ruiz – Colombia Volcán de Fuego – Guatemala Popocatépetl – México Monte Pelée – Martinica Santa María – Guatemala Momotombo – Nicaragua Arenal – Costa Rica Villarrica – Chile Reventador – Ecuador Misti – Perú Volcán de Santa Ana (Ilamatepec) – El Salvador Volcán Barú – Panamá San Cristóbal – Nicaragua Cotopaxi – Ecuador Monte Rainier – Washington, Estados Unidos Monte Redoubt – Alaska, Estados Unidos Las Tres Hermanas – Oregón, Estados Unidos Caldera de Long Valley – California, Estados Unidos

Consulta el mapa interactivo incluido en esta nota para conocer la ubicación exacta de cada uno de estos volcanes y su distribución a lo largo del continente.

Popocatépetl, volcán de Fuego y Villarrica, entre los más vigilados

Aunque existen numerosos volcanes activos, algunos reciben vigilancia permanente debido a su cercanía con zonas pobladas, en México, el Popocatépetl mantiene monitoreo las 24 horas debido a su actividad constante y a su proximidad con millones de habitantes del Valle de México.

En Guatemala, el volcán de Fuego es considerado uno de los más activos de Centroamérica y registra frecuentes explosiones, emisiones de ceniza y flujos de lava, como la reciente erupción que obligó a evacuar comunidades cercanas.

Mientras tanto, en Chile, el Villarrica es uno de los volcanes con mayor actividad de Sudamérica y permanece bajo observación debido a sus constantes emisiones.

Erupciones que marcaron la historia reciente de América Latina

Diversos volcanes del continente han protagonizado eventos que dejaron importantes afectaciones en América Latina:

Volcán Puyehue (Chile)

En 2011, el complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle registró una de las erupciones más importantes de las últimas décadas. La enorme nube de ceniza obligó a cancelar vuelos en Sudamérica y también afectó operaciones aéreas en Australia y Nueva Zelanda.

#UnDíaComoHoy de 2011 hizo erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle. Échale un ojo a estos datos 👇#Universum30 pic.twitter.com/oQxcMM9Q0U — UNAM San Antonio (@UNAMUSASA) June 4, 2023

Tungurahua (Ecuador)

El volcán ecuatoriano mantuvo una intensa actividad durante varios años, expulsando columnas de ceniza de hasta 5 kilómetros de altura. La población tuvo que utilizar mascarillas y enfrentar constantes evacuaciones preventivas.

Volcán de Fuego (Guatemala)

El 3 de junio de 2018, una violenta erupción provocó una de las mayores tragedias volcánicas de la región. Flujos piroclásticos sepultaron comunidades enteras, dejando más de 200 personas desaparecidas, además de decenas de fallecidos y miles de damnificados. Actualmente, el volcán volvió a registrar una fase eruptiva que mantiene bajo vigilancia a las autoridades guatemaltecas.

Hace 8 años un 3 de junio de 2018, una fuerte erupción del Volcán de Fuego en #Sacatepéquez genero una de la peores tragedias que dejó muertos, heridos y 200 desaparecidos en San Miguel Los Lotes cuya comunidad quedó sepultada.

Ese día estuve en la tragedia y luego en la zona 0. pic.twitter.com/bUNElob4fe — Rony VÉLIZ 🇬🇹🚒 (@ronyveliz692) June 3, 2026

Nevado del Ruiz, (Colombia)

El volcán Nevado del Ruiz, en Colombia, fue escenario de una de las peores tragedias volcánicas de América Latina. El 13 de noviembre de 1985, una erupción generó lahares que descendieron por sus laderas y sepultaron la ciudad de Armero y otras comunidades, dejando más de 23 mil personas fallecidas.

La catástrofe marcó un antes y un después en la gestión del riesgo volcánico, al evidenciar la importancia de los sistemas de monitoreo, las alertas tempranas y los planes de evacuación.

El 13 de noviembre de 1985, la erupción del volcán Nevado del Ruiz causó un lahar que apagó la vida de más de 25.000 personas.



Aunque ya han pasado casi cuatro décadas, nuestro deber como país es articularnos para que no se repita una tragedia de esta magnitud.



¡Escuchar a… pic.twitter.com/LFS98QPFR0 — MinInterior Colombia (@MinInterior) November 13, 2025

Popocatépetl (México)

Conocido popularmente como “Don Goyo”, el Popocatépetl registró uno de sus episodios eruptivos más importantes de los últimos años el 28 de marzo de 2019, cuando lanzó columnas de ceniza y material incandescente visibles a varios kilómetros de distancia. Desde entonces mantiene actividad frecuente con emisiones de gases, ceniza y explosiones de baja y moderada intensidad.

⚠️AHORA | Se Reporta Fuerte Erupción en el Volcán #Popocatépetl de México. 28/03/2019.



©WebCamsdeMexico pic.twitter.com/SBBWIfj3XN — Sismologia Mundial (@SismoMundial) March 29, 2019

¿Por qué América concentra tantos volcanes activos?

La mayor parte de estos volcanes se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona donde convergen diversas placas tectónicas que generan intensa actividad sísmica y volcánica.

Aunque muchos de estos volcanes presentan actividad constante sin representar un riesgo inmediato, especialistas mantienen monitoreo permanente para detectar cambios en la emisión de gases, deformaciones del terreno, incremento de sismos o expulsión de ceniza que puedan anticipar una erupción de mayor magnitud.

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