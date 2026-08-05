Detienen a un hombre armado en campo de golf de Trump antes de su visita a Los Ángeles

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El sospechoso vigilaba el campo y poseía un rifle AR. Foto: AFP

Un hombre armado fue detenido en un campo de golf propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Rancho Palos Verdes, California, dos días antes de una visita del mandatario al lugar para participar en un evento de recaudación de fondos.

De acuerdo con autoridades locales, el detenido fue identificado como Jeanine John Taele, de 38 años, quien fue arrestado la tarde del domingo tras ser detectado dentro de las instalaciones del club de golf.

Lo observaron tomando fotos y videos

Según la oficina del alguacil del condado de Los Ángeles, agentes federales detectaron al sospechoso mientras caminaba por el campo de golf.

Las autoridades señalaron que el hombre se encontraba tomando fotografías y videos de las instalaciones y aparentemente observaba actividades relacionadas con la planeación del dispositivo de seguridad previo a la visita presidencial.

Hallaron municiones y un arma en su vehículo

Durante la detención, los agentes encontraron en uno de los bolsillos del sospechoso un cargador con 16 cartuchos de munición de punta hueca.

Posteriormente realizaron una inspección de su vehículo, donde localizaron una pistola cargada con un cartucho en la recámara, además de otro cargador abastecido con el mismo tipo de munición.

FBI participó en la investigación

Tras el arresto, investigadores del departamento del sheriff y de una unidad antiterrorista del FBI realizaron un cateo en la vivienda del detenido.

En el lugar encontraron un rifle de asalto, otra pistola, un chaleco antibalas, cargadores de alta capacidad, municiones, dos radios de comunicación y varios cuadernos que, según las autoridades, contenían anotaciones consideradas preocupantes para la investigación.

Trump visitó el club dos días después

El presidente estadounidense llegó la noche del martes al club de golf a bordo de un helicóptero para asistir a una cena de recaudación de fondos organizada por el Comité Nacional Republicano.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el detenido tenía la intención de acercarse al mandatario o si existía alguna amenaza específica contra Trump.

La Fiscalía del condado de Los Ángeles analiza el caso y será la encargada de determinar si presenta cargos formales contra el sospechoso.

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