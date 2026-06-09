Suman 41 muertos por terremoto de 7.8 en Filipinas; imágenes revelan la devastación

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Algunos hospitales colapsaron por el sismo. Foto: AFP.

En Filipinas, suman 41 personas muertas por el terremoto de magnitud 7.8 ocurrido en las costas del sur del país; en las ciudades afectadas, los servicios de salud atienden a los heridos en las calles y entre escombros.

El temblor ocurrió a las 07:37 horas locales del 8 de junio, con epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla de Mindanao.

Algunas zonas de la provincia de Sarangani solo son accesibles en helicóptero, mientras que las numerosas réplicas complican las labores de rescate, de acuerdo con la agencia AFP.

🇵🇭 Doctors treated patients in tents set up under a scorching Philippine sun on Tuesday — including helping a young mother give birth — as the death toll from a major earthquake that collapsed buildings topped 40.

➡️ https://t.co/pMgt43Xblf pic.twitter.com/Ctg5rQJ78R — AFP News Agency (@AFP) June 9, 2026

“Todavía hay réplicas, así que los equipos de rescate avanzan con mucha cautela. Es un desafío”, declaró en una rueda de prensa el jefe de la defensa civil regional, Rodrigo Sosmena.

AFP destacó que suman alrededor de 41 personas muertas por el terremoto en Filipinas, según fuentes provinciales consultadas hasta este martes 9 de junio.

Outdoor hospitals, cut-off communities as Philippine quake toll hits 41.



Thousands remain displaced and more than 450 injured following the magnitude-7.8 quake that struck off Mindanao on Monday, though only four people are now believed missinghttps://t.co/Vr4hPJIJS3 pic.twitter.com/oLDzqNejdw — AFP News Agency (@AFP) June 9, 2026

Personal médico atiende al aire libre

Reporteros de AFP escucharon al personal médico atender a una mujer en labores de parto al aire libre cerca de un hospital de General Santos, la ciudad más grande de la región.

Por otra parte, más de 60 personas eran atendidas en la calle de un hospital en la zona de Gran por temor a réplicas. En dicha zona ocurrió un deslizamiento de tierra que sepultó viviendas y dejó al menos 13 muertos.

De igual forma, equipos de rescate reanudaron trabajos de búsqueda en General Santos, tras una pausa nocturna donde intentaron localizar a dos empleados de una tienda de comida, cuyo techo se derrumbó. Perros de rescate olfatearon montones de cemento y barras de metal retorcidas, en busca de supervivientes.

Cerca de la zona, una embarcación de guardacostas patrullaba las aguas en busca de dos personas desaparecidas por el sismo.

➡️ Drones mostram destruição no sul das Filipinas após forte terremoto



🤳 Reuters pic.twitter.com/PllA2fcHuG — Metrópoles (@Metropoles) June 9, 2026

El origen del terremoto

El sismo se registró el pasado 8 de junio en la costa sur de Filipinas, lo que derivó en una actividad de tsunami limitada en Filipinas, Indonesia y Malasia.

De acuerdo con los primeros reportes, el epicentro se localizó a una profundidad aproximada de 35 kilómetros, frente al sur del archipiélago filipino.

Este incidente fue calificado como un evento sísmico de gran intensidad, con capacidad de generar alteraciones en el mar y daños en las costas.

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