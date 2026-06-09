Se estrella helicóptero militar de EE.UU. cerca del estrecho de Ormuz; Trump promete responder

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Foto: AFP / Ilustrativa

Un helicóptero Apache de Estados Unidos cayó durante una patrulla nocturna en el estrecho de Ormuz, informó este martes el presidente Donald Trump, quien aseguró que los dos pilotos sobrevivieron al incidente y advirtió que Washington responderá.

El mandatario estadounidense afirmó que fue informado por las Fuerzas Armadas estadounidenses de que la aeronave fue derribada por Irán, aunque no ofreció más detalles sobre lo ocurrido.

“Nuestros poderosos militares me acaban de informar de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz”, escribió Trump en redes sociales.

Trump asegura que los pilotos sobrevivieron

El presidente estadounidense indicó que dos pilotos viajaban a bordo del helicóptero al momento del incidente.

“Había dos pilotos a bordo; ambos están sanos y salvos”, señaló Trump.

Más tarde, antes de partir de Nueva York, donde asistió a un partido de las Finales de la NBA, reiteró que ninguno de los tripulantes resultó herido.

“Los pilotos están bien, sí. Nadie herido”, declaró.

Trump promete respuesta de Estados Unidos

Tras informar sobre el incidente, Trump aseguró que Estados Unidos responderá.

“No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, afirmó el mandatario.

Hasta el momento, no ofreció detalles sobre la posible respuesta ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Persisten dudas sobre lo ocurrido

De acuerdo con información citada por The New York Times, inicialmente no estaba claro si el helicóptero Apache fue atacado, sufrió un desperfecto mecánico o experimentó algún otro tipo de problema.

Trump adelantó que su gobierno emitirá un informe sobre el caso.

“Mañana vamos a emitir un informe sobre eso”, dijo el presidente, sin referirse a las causas del accidente.

El incidente ocurre en medio de conversaciones sobre Oriente Medio

El mandatario también afirmó que los negociadores estadounidenses se encuentran en la fase final de conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Oriente Medio, después de que Irán e Israel detuvieran los ataques mutuos que habían elevado la tensión en la región.

Por ahora, la información oficial difundida por Trump se limita a que el helicóptero Apache cayó durante una patrulla en el estrecho de Ormuz, que los dos pilotos sobrevivieron y que Estados Unidos considera responder al incidente.

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