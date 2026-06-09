Papa León XIV entra a cabina de avión y bendice al personal en su gira por España.

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La gira en España terminará el 12 de junio. Foto: Reuters.

El Papa León XIV entró a una cabina de avión para convivir con los capitanes; envió saludos y bendiciones a los cazas que lo escoltaban durante su viaje a Barcelona, como parte de la segunda etapa de su gira por España.

Durante su vuelo de Madrid a Barcelona, el sumo pontífice entró a la cabina de los capitanes de Iberia y se sentó con ellos este martes 9 de junio.

Según Reuters, el Papa León XIV fue invitado a la cabina por el capitán Pablo Martínez Núñez a bordo del Airbus A320. Visiblemente nerviosa, una de las pilotos pidió al Papa una bendición para “muchas familias” españolas que le pidieron interceder.

Pope Leo sat with the pilots of a flight from Madrid to Barcelona on the second leg of his Spain tour. The pontiff was invited aboard by one of the captains, and waved at Spanish Air Force fighter jet pilots escorting the plane https://t.co/pbv4UuLWFo pic.twitter.com/DAD1ptXLFL — Reuters (@Reuters) June 9, 2026

Por su parte, el capitán enseñó fotos de los pilotos y familias, señalando a los cazas de la Fuerza Aérea Española que, en ese momento, escoltaban al avión en el aire. Tras eso, el Papa León XIV se colocó unos audífonos y habló por radio con los pilotos de los cazas.

“Un gusto (…) una bendición para todas las fuerzas aéreas y muchas gracias por todo. Gran honor”, dijo el sumo pontífice en español.

Posteriormente, sobrecargos y personal de la aerolínea se acercaron al papa en el área de pasajeros para hacerle alguna petición y tomarse una fotografía.

Gira del Papa León XIV en España

El Papa León XIV inició su gira apostólica en España el pasado 6 de junio; terminará el próximo viernes 12. Es la primera visita de un papa al país desde 2011, cuando acudió Benedicto XVI.

El sumo pontífice inició su visita en Madrid; continuará en Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. El viaje fue organizado tras una invitación del rey Felipe VI y de la Conferencia Episcopal Española.

Durante este martes, el Papa realizará una oración en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia; asimismo, celebrará una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Concluirá su visita con un encuentro con migrantes en centros de atención y una misa en Santa Cruz de Tenerife.

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