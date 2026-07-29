EE.UU. y Arabia Saudita bombardean a Irán e Irak tras breve pausa

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Foto: Reuters

Después de varios días sin gran actividad, Estados Unidos y Arabia Saudita ejecutaron varios bombardeos contra Irán y e Irak, atacando en este último a grupos apoyados por Teherán.

Irán lanzó misiles contra bases militares estadounidenses en Jordania. Es su primer ataque contra los vecinos del Golfo desde que se reanudaron las hostilidades en junio, de acuerdo con la AFP.

En respuesta, Donald Trump amenazó con golpear a la república islámica. Tras eso, medios de comunicación iraníes reportaron bombardeos contra una ciudad del noroeste.

Arabia Saudita se suma a la ofensiva

Asimismo, grupos que apoyan a Irán bombardearon instalaciones petroleras de Arabia Saudita, país aliado a Estados Unidos, lo que provocó la ofensiva aérea de ambas en sitios logísticos y armamentísticos de grupos pro iraníes en Irak.

Donald Trump dijo que Irak apoya en la ofensiva contra esta organización asentada en su territorio; sin embargo, la presidencia iraquí denunció “un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía”.

Hashed al Shaabi, una alianza de milicias iraquíes, aseguró que 20 miembros murieron. También advirtió una “peligrosa escalada” contra una “institución oficial de seguridad”.

Arabia Saudita se sumó a estos bombardeos después de una breve pausa entre Washington y Teherán, y en un contexto donde Estados Unidos presiona a Irak para desarmar a grupos afines a Irán.

De igual forma, las hostilidades provocaron un incremento del 5% en el barril de crudo, ante temores de nuevas ofensivas que impacten al suministro mundial de petróleo.

El estrecho de Ormuz y el mar Rojo

En días previos, Estados Unidos declaró que cesó sus ataques para facilitar una nueva ronda de negociaciones con Irán.

Mientras tanto, el régimen iraní sigue estrechando el bloqueo en el estrecho de Ormuz, pues atacaron y detuvieron a tres buques petroleros, manteniendo el “control total” sobre dicha vía.

El bloqueo en el estrecho hizo del mar Rojo una importante alternativa para el traslado de petróleo. Arabia Saudita usa dicha vía para exportar su crudo.

Sin embargo, rebeldes hutíes, quienes respaldan a Irán, anunciaron el bloqueo de buques en el mar Rojo con origen o destino a Arabia Saudita.

El ministro de Información de Yemen declaró a la AFP que los hutíes quieren fijar el cobro de tasas a barcos que transiten por el estrecho de Bab al Mandeb, que permite el acceso al mar Rojo, como también planea Irán en el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución iraní están “ayudando en el esfuerzo” de sus aliados hutíes, indicó el ministro Moammar al Eryani.

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