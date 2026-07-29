Cuba abre gasolineras, farmacias y geriátricos a privados en giro histórico de su economía

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Cuba. Foto: AFP

En un giro histórico, Cuba anunció este miércoles la apertura de nuevos sectores de su economía a la participación privada, entre ellos las gasolineras, farmacias, geriátricos e instalaciones portuarias, luego de que el Parlamento aprobara un paquete de 176 medidas orientadas a ampliar el espacio de la economía de mercado en la isla.

Las nuevas disposiciones reducen significativamente el número de actividades prohibidas para las empresas privadas y forman parte de un conjunto de reformas que también abarcan la organización de estas compañías, el sistema bancario, la agricultura, la inversión extranjera, los salarios y el mercado cambiario, entre otros rubros.

De acuerdo con comunicados oficiales difundidos por medios estatales, las regulaciones amplían “de manera considerable el espectro de acción para los emprendedores y empresarios privados” en el país.

¿Qué sectores podrán operar las empresas privadas en Cuba?

Con la entrada en vigor de las nuevas medidas, el sector privado podrá participar en actividades como:

Distribución de gasolina

Servicios farmacéuticos y ópticos

Residencias para personas adultas mayores

Terminales de pasajeros y carga

Instalaciones portuarias

Importación de vehículos

Energías renovables

Operaciones petroleras y mineras, bajo determinadas condiciones

Las autoridades informaron que actualmente existen más de 15 mil pequeñas y medianas empresas autorizadas en Cuba, una cifra que refleja el incremento en la aprobación de estos negocios desde que fueron autorizados en 2021.

Salud y educación seguirán bajo control del Estado

Pese a la apertura de nuevos sectores, el Gobierno cubano reiteró que la atención sanitaria continuará siendo una responsabilidad del Estado y que los servicios hospitalarios gratuitos seguirán garantizados para la población.

La educación también permanecerá bajo control público, aunque se contempla una apertura limitada para actividades como guarderías, clases de idiomas y tutorías.

Asimismo, los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la seguridad y otros sectores considerados estratégicos continuarán bajo administración estatal.

Reformas llegan en medio de la crisis económica y tensiones con Estados Unidos

La apertura al sector privado representa un cambio relevante para la economía socialista de planificación centralizada de Cuba y ocurre mientras el país atraviesa una profunda crisis económica.

El contexto también coincide con la política de máxima presión aplicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además del embargo económico vigente desde 1962, el mandatario estadounidense impulsó en enero un bloqueo petrolero de facto y nuevas sanciones contra empresas y dirigentes cubanos.

Estas medidas han llevado a la economía de la isla a enfrentar apagones generalizados, así como escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas.

Trump ha sostenido que Cuba representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha advertido en diversas ocasiones sobre la posibilidad de “tomar el control” del país.

Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó el domingo a Estados Unidos de intentar “apropiarse del país” mediante lo que calificó como una “política genocida”.

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