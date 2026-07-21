Muerte de marroquí a manos de policías indigna a Italia; recuerda al caso de George Floyd en EE. UU.

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Actuación policial desata protestas en Italia. Foto: Reuters

Un ciudadano de origen marroquí murió durante una detención policial en Bolonia, Italia, un hecho que provocó protestas y enfrentamientos con las autoridades, además de comparaciones con el caso de George Floyd en Estados Unidos, ocurrido en 2020.

Se trata de Abderrahim Fakir, un empresario de 42 años que residía legalmente en Italia y era propietario de una pequeña empresa de limpieza y mudanzas. Tras su muerte, cientos de personas salieron a las calles para exigir el esclarecimiento del caso y cuestionar la actuación de los agentes involucrados.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

🇮🇹 A 42-year-old Moroccan man has died after being restrained by police during an arrest in Bologna, prompting a “negligent homicide” investigation and protests against police conduct.



Abderrahim Fakir was reportedly acting erratically and damaging vehicles before officers… pic.twitter.com/rIO9XMS9rm — Europa.com (@europa) July 20, 2026

¿Qué pasó con Abderrahim Fakir durante la detención?

De acuerdo con reportes de medios locales, la policía acudió el domingo 19 de julio a una zona de Bolonia tras recibir un llamado por un hombre que presuntamente se encontraba alterado y dañaba un vehículo.

Las autoridades no han confirmado si la persona reportada coincidía con Fakir. Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes intentaron detenerlo y colocarle esposas, mientras el hombre pedía ayuda a vecinos que presenciaban el operativo.

Uno de ellos grabó parte de la intervención con su teléfono celular. En las imágenes difundidas posteriormente se observa a los policías sometiendo a Fakir en el suelo mientras aplican fuerza para inmovilizarlo.

El video muestra que, después de que los agentes lograron colocarle las esposas, el hombre dejó de responder. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron posteriormente su fallecimiento.

La grabación se difundió rápidamente en redes sociales y generó indignación entre sectores de la población italiana, quienes exigieron una investigación sobre el actuar de los policías.

Protestas en Bolonia terminan en enfrentamientos

Las manifestaciones comenzaron la noche del domingo y continuaron el lunes y martes en el centro de Bolonia. Durante las protestas se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad.

De acuerdo con autoridades italianas, algunos participantes lanzaron petardos, botellas y mobiliario contra los policías, mientras que los agentes respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.

🇮🇹 Riot police were deployed in Bologna after protests over the death of Moroccan national Abderrahim Fakir turned violent.



Follow: @europa pic.twitter.com/Ut2Dt24L4L — Europa.com (@europa) July 21, 2026

La Coordinación de la Policía italiana informó que 56 agentes resultaron heridos durante los disturbios.

Las imágenes de la detención de Fakir provocaron comparaciones con el caso de George Floyd, ciudadano afroamericano que murió en mayo de 2020 durante una intervención policial en Minneapolis, Estados Unidos. Aquel caso desencadenó una ola internacional de protestas contra la violencia policial y el racismo.

Manifestazione a Milano



Presidio davanti alla Prefettura e il corteo fino a Porta Venezia



Vogliamo verità e giustizia per Fakir pic.twitter.com/f4jm3tFpMg — Raffaella Polverino (@RaffaellaP47845) July 21, 2026

Giorgia Meloni pide investigar la muerte de Fakir

Ante la tensión generada por el caso, la primera ministra italiana Giorgia Meloni calificó como “inaceptable” la muerte de Fakir y pidió que se investiguen las posibles responsabilidades de los involucrados.

Sin embargo, también condenó los actos violentos registrados durante las protestas y señaló que ninguna inconformidad justifica agresiones contra integrantes de las fuerzas de seguridad.

Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile.



Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno.



Ma nulla può giustificare la violenza… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 21, 2026

“Nada puede justificar la violencia contra las Fuerzas del Orden. Quien ha elegido usar este incidente como pretexto para poner la ciudad patas arriba y agredir a los agentes pone en riesgo la integridad de los ciudadanos”, señaló Meloni.

La Fiscalía italiana abrió una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Abderrahim Fakir. Hasta el momento, los policías que participaron en la detención no han sido imputados.

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