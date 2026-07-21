Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años a partir de septiembre

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Francia restringe redes sociales a menores de 15 años. Foto: AFP/Getty

El Parlamento de Francia aprobó una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales para los menores de 15 años, convirtiéndose en uno de los primeros países de la Unión Europea en adoptar una medida de este tipo.

Tras recibir el respaldo del Senado, la iniciativa fue avalada por la Asamblea Nacional con 279 votos a favor y 81 en contra, como parte de la estrategia impulsada por el presidente Emmanuel Macron para reforzar la protección de niños y adolescentes en el entorno digital.

Je m’y étais engagé, c’est désormais voté : les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Merci aux parlementaires. Au Conseil constitutionnel de statuer puis place à l’action pour rendre cette mesure concrète et protéger nos enfants en ligne. pic.twitter.com/jC79unxX67 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2026

¿Cómo funcionará la prohibición de redes sociales para menores de 15 años?

La ley establece una aplicación gradual. A partir del 1 de septiembre de 2026, los menores de 15 años ya no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. Posteriormente, desde enero de 2027, la restricción se extenderá a las cuentas que ya existen.

La ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff, explicó:

“Todos en Francia tendremos que probar nuestra edad. Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta”.

La legislación también contempla prohibir el uso de teléfonos celulares en los liceos, medida que ya se aplica en escuelas primarias y centros de primer ciclo de secundaria.

Las plataformas deberán verificar la edad de los usuarios

La nueva legislación no contempla sanciones para los menores ni para sus padres. La responsabilidad recaerá en las plataformas digitales, que deberán implementar uno o varios sistemas de verificación de edad para impedir que menores de 15 años accedan a las funciones consideradas como redes sociales.

El texto prevé excepciones para servicios como enciclopedias en línea y plataformas con fines educativos. En el caso de YouTube y WhatsApp, la restricción aplicará únicamente a las funciones equiparables a una red social, como los canales para compartir contenido o los comentarios. La visualización de videos y la mensajería privada no estarán sujetas a la prohibición.

Francia se suma a otros países que regulan el acceso de menores

La aprobación de esta ley ocurre después de que Australia prohibiera el uso de redes sociales a menores de 16 años y de que Reino Unido adoptara una medida similar, cuya entrada en vigor está prevista para inicios de 2027.

Además, la Comisión Europea anunció recientemente que analiza establecer un acceso gradual de niños y adolescentes a las plataformas digitales como parte de una regulación común para los países del bloque.

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