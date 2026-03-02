Sucesión en Irán: quién manda hoy y cómo elegirán al nuevo líder

GENERANDO AUDIO...

Sucesión en Irán: quién manda y cómo se elegirá nuevo líder. Foto: Getty

La muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, tras 37 años en el poder, plantea interrogantes sobre el futuro político y religioso del país. La situación se produjo después de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, en una ofensiva que mató al líder y otros altos funcionarios.

Para gobernar temporalmente, Irán conformó un consejo de liderazgo integrado por:

Masud Pezeshkian , presidente en funciones

, presidente en funciones Gholamhossein Mohseni Ejei , jefe del Poder Judicial

, jefe del Poder Judicial Un jurista del Consejo de Guardianes, elegido por el Consejo de Discernimiento

Estos tres asumirán las funciones del líder supremo hasta que se elija a un nuevo jefe de Estado.

Asamblea de Expertos definirá al sucesor

La Asamblea de Expertos, formada por 88 clérigos chiíes elegidos cada ocho años, será el organismo encargado de elegir al próximo líder supremo conforme a la Constitución. Este panel decide quién puede ocupar el cargo y su elección está supervisada por el Consejo de Guardianes, que puede vetar candidatos. Por ejemplo, el expresidente Hasán Ruhani fue impedido de participar en la elección de marzo de 2024.

La sucesión se complica ante la ausencia de designaciones claras por parte de Jamenei y la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero en 2024. Entre los posibles candidatos destaca uno de los hijos de Jamenei, Mojtaba, aunque nunca ha ocupado un cargo gubernamental.

La transferencia de poder podría generar controversia interna, pues una sucesión familiar podría ser vista como antiislámica por algunos iraníes.

Poder del líder supremo y Guardia Revolucionaria

El líder supremo de Irán concentra la máxima autoridad sobre el Estado, la Guardia Revolucionaria y la política exterior. La Guardia, designada como organización terrorista por Estados Unidos, controla recursos estratégicos y dirige grupos en la región conocidos como el “Eje de la Resistencia”.

Expertos internacionales señalan que la sucesión dependerá del peso religioso, y que el consejo y la Asamblea de Expertos tomarán la decisión de manera interna, sin elecciones populares directas para este cargo.

Mientras tanto, Donald Trump aseguró que Irán podría replicar lo sucedido en Venezuela, por lo que la población iraní podría decidir sobre su gobierno.

