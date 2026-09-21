Fuerte video: revelan imágenes del atentado contra Susy Aponte, candidata a gobernadora en Perú

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Revelan imágenes del atentado contra Susy Aponte. Foto: Getty

Un video difundido tras el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, muestra momentos del ataque armado ocurrido el 19 de septiembre en un mercado de Caraz, Perú.

Aponte, de 44 años, realizaba una actividad proselitista junto con simpatizantes cuando fue atacada a balazos. El hecho dejó cinco personas heridas y derivó en una investigación por presunto feminicidio y posteriormente por presunto sicariato.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

Últimas palabras de #LaChinaPolo seg antes de ser asesinada a balas en pleno Mcdo y transmisión: “Basta de partidos tradicionales como SP, APP, PP que hacen campañas millonarias y empeñan nuestra región”

Acusado Revoredo sigue libre y premiado por el régimen de Keiko. Vacancia Ya pic.twitter.com/IYjh0upfKn — Mireya CH (@mirecarhuas) September 20, 2026

Video muestra el ataque contra Susy Aponte en Caraz

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales corresponden al momento en que ocurrió el ataque contra la candidata mientras realizaba actividades de campaña en las inmediaciones del mercado de Caraz.

La Policía Nacional del Perú informó que el ataque ocurrió alrededor de las 12:40 horas del 19 de septiembre, en la avenida Ramón Castilla. Tras la agresión, Aponte murió y cinco personas resultaron heridas por impactos de bala.

La Fiscalía de Huaylas solicitó registros de cámaras de vigilancia de la zona y del hotel donde presuntamente se hospedó uno de los atacantes, además de otras diligencias para establecer cómo fue planeado el ataque.

Fiscalía investiga como feminicidio el asesinato de la candidata

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició una investigación preliminar por el presunto delito de feminicidio en agravio de Susy Aponte.

La fiscal provincial Dina Raquel Ramos Jáuregui, junto con cuatro fiscales adjuntos, trabaja con la Policía Nacional en la recopilación de evidencias.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalia Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de feminicidio en agravio de Susy Aponte, candidata al Gobierno Regional, quien… pic.twitter.com/WOyU4iK2tr — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 19, 2026

Entre las primeras diligencias se encuentran el levantamiento del cadáver, la recopilación de imágenes de videovigilancia y otras acciones destinadas a esclarecer el crimen.

Posteriormente, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas asumió la investigación y recalificó el caso como presunto sicariato. El fiscal provincial Raúl Godos Sedán y la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate encabezan las diligencias.

Reportan tres detenidos por el crimen de “China Polo”

La investigación registra avances en las primeras horas posteriores al ataque. Inicialmente, la Policía informó la detención de un ciudadano venezolano identificado como Luis Iván Obispo Díaz, señalado como presunto autor del ataque y detenido en la Carretera Central, donde le fue asegurada un arma de fuego.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho) asumió competencia en la investigación por el ataque armado en agravio de Susy Aponte, ocurrido en Caraz, Áncash, y recalificó el delito a presunto sicariato.



✅ El fiscal provincial Raúl… pic.twitter.com/5N2Cn1GicR — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 20, 2026

Posteriormente, la Fiscalía reportó una segunda detención y, este domingo 20 de septiembre, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, confirmó que ya son tres las personas detenidas por su presunta participación en el crimen.

De acuerdo con el fiscal, entre los detenidos estaría el presunto autor material, una persona señalada como posible financista y otra que habría trasladado previamente al atacante. Las autoridades continúan investigando para determinar la participación de cada uno.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

🚨Venezolano detenido menciona al General Victor Revoredo como el responsable del asesinato de China Polo, luego le acercan el celular al oído para que escuche algo. pic.twitter.com/csXcnryvdk — Gino Román NO+PEAJES,Papeletas,SOAT,RevisionTecnic (@ginoequidad) September 20, 2026

Arma utilizada en el ataque tenía reporte de hurto

La Policía Nacional del Perú informó que el arma incautada al presunto autor del crimen tenía una denuncia por hurto registrada en Villa El Salvador, Lima, desde noviembre de 2023.

Se trata de una pistola Glock calibre 9 × 19 milímetros, de color negro, con número de serie BTVG236 y cacerina. Según el registro policial, la sustracción fue denunciada el 15 de noviembre de 2023.

La PNP indicó que, en coordinación con el Ministerio Público, continuará las diligencias para establecer la trazabilidad del arma y determinar cómo llegó a manos del intervenido en Áncash.

Por ahora, el Ministerio del Interior señaló que las investigaciones continúan y que no formulará hipótesis sobre el móvil mientras avanzan las diligencias. La investigación permanece abierta para establecer quiénes participaron en el ataque, cómo fue organizado y quiénes podrían estar detrás del asesinato de la candidata al Gobierno Regional de Áncash.

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