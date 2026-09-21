Si quieres ver si un billete es falso no talles, cortes o uses marcador: las recomendaciones de Banxico

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Foto: GettyImages

Mientras los delincuentes van mejorando sus técnicas, cada día salen más consejos para supuestamente revisar que los billetes que recibes no son falsos, sin embargo, el Banco de México (Banxico) recomienda no tallarlos, cortarlos ni usar marcador, pues sólo los dañarás.

Incluso, aunque es muy extendido su uso, estas técnicas no son del todo confiables, pues hay muchas variables que pueden afectar el resultado, dándote falsos positivos, cuando en realidad sí se trate de billetes reales.

Los plumones no son una herramienta confiable para comprobar si un billete es auténtico.

La mejor forma de verificar su autenticidad, es revisar sus #ElementosDeSeguridad.



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¿Por qué Banxico no recomienda los plumones para billetes falsos?

Seguramente recordarás que hace unas décadas se pusieron de moda algunos métodos para comprobar la autenticidad de los billetes en México, entre ellos la luz ultravioleta y el famoso plumón de tinta amarillo o verde fluorescente, que supuestamente te decían si era real. Pues no sirve.

Y es que según publica el Banxico, los compuestos de este tipo de marcadores, principalmente a base de yodo, son altamente inestables, dependiendo de muchas variables ambientales, por lo que su confiabilidad se limita a los dos meses de su producción.

Además de que también podría parecer como falso un billete auténtico si éste estuvo antes en contacto con detergentes y blanqueadores comerciales. Y como no sabes dónde ha estado, mejor no arriesgarse. Aparte de que la tinta también los maltrata.

Tallar, frotar o raspar un billete para verificar su autenticidad, no es confiable y daña el billete. Para conocer los #ElementosDeSeguridad de tus billetes, descarga la app gratuita #BilletesMxhttps://t.co/tnpn96axHK pic.twitter.com/UvTxtHfsNB — EmisiónBanxico (@EmisionBanxico) September 11, 2026

Recuerda que cuando salieron los plumones los billetes aún eran completamente de papel, por lo que tenían otras características diferentes al polímero, por lo que tampoco debes tallarlos, siendo ahora las fibras mucho más delicadas al ser raspadas o frotadas.

Sin embargo, lo que sí puedes hacer para verificar su autenticidad es revisar los elementos de seguridad y artísticos que tiene cada pieza, para lo que puedes checar este texto, o descargar la app gratuita BilletesMx de Banxico, donde te dicen paso a paso qué checar según cada familia de billete.

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