Muere Chad Gilbert, guitarrista de New Found Glory a los 45 años tras años de lucha contra el cáncer

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Muere Chad Gilbert, miembro de New Found Glory. Foto: AFP

Chad Gilbert, guitarrista y cofundador de la banda de pop punk New Found Glory, murió este domingo 20 de septiembre a los 45 años, después de varios años de tratamiento contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por New Found Glory y su esposa, Lisa Cimorelli, quienes informaron que el músico falleció mientras dormía, rodeado de familiares y amigos.

On the morning of September 20th, Chad Everett Gilbert passed away peacefully in his sleep. He left this world surrounded by friends and family and took his final breaths with his wife and mother by his side, just as he wished. pic.twitter.com/b8oNxSeYIV — New Found Glory (@newfoundglory) September 20, 2026

De acuerdo con el comunicado, Cimorelli y la madre de Gilbert, Jackie, estuvieron a su lado en sus últimos momentos.

Aunque el músico llevaba años enfrentando el cáncer, sus familiares y compañeros no señalaron una causa específica de muerte en el comunicado.

Gilbert había hablado públicamente de su enfermedad y de las complicaciones que enfrentó durante los últimos años.

Chad Gilbert enfrentaba cáncer desde 2021

Gilbert fue diagnosticado en 2021 con feocromocitoma metastásico, un tipo poco frecuente de tumor relacionado con las glándulas suprarrenales. Con el paso del tiempo, la enfermedad afectó distintas partes de su cuerpo y el músico recibió diversos tratamientos.

En 2026, su situación de salud se complicó, en febrero fue sometido a una cirugía cerebral de emergencia después de que los médicos detectaran tres tumores en el cerebro.

Después de aquella intervención, Gilbert explicó a People que su diagnóstico había cambiado a carcinoma adrenocortical (ACC) en etapa 4, una forma agresiva de cáncer de las glándulas suprarrenales.

Pese a las complicaciones, el músico intentó mantenerse activo, en abril habló con People sobre su vida, su familia y su carrera, y aseguró que había cumplido uno de sus mayores sueños: formar una familia y tener una hija.

“Siempre quise dedicarme a la música, y lo conseguí, pero mi mayor sueño era casarme con una mujer hermosa que me amara y tener una hija”, dijo entonces a la revista.

Gilbert y Cimorelli tuvieron una hija, Lily, quien tenía alrededor de 5 años en el momento de su fallecimiento.

Chad Gilbert regresó a los escenarios tres meses antes de morir

Uno de los momentos más emotivos de los últimos meses de Gilbert ocurrió el 8 de junio de 2026, cuando regresó al escenario con New Found Glory en un concierto en Nashville, su ciudad de residencia.

Fue su primera presentación después de la cirugía cerebral, el músico apareció utilizando un scooter motorizado y tocó la guitarra durante “Hit or Miss” y “My Friends Over You”, dos de las canciones más conocidas de New Found Glory.

Después del concierto, Gilbert compartió que había podido tocar frente a su hija, algo que meses antes pensaba que quizá no volvería a hacer.

También agradeció a sus médicos, enfermeras, familia y seguidores por el apoyo recibido durante su enfermedad.

El legado de Chad Gilbert con New Found Glory

Gilbert cofundó New Found Glory en Florida en 1997 y permaneció como una de las figuras centrales del grupo durante casi tres décadas.

La banda alcanzó notoriedad dentro de la escena pop punk con discos como New Found Glory y, especialmente, Sticks and Stones, publicado en 2002 y que incluyó canciones como “My Friends Over You”.

Además de su trabajo como guitarrista y compositor, Gilbert también participó como productor de otros grupos de la escena. Entre sus trabajos se encuentra “Homesick de A Day to Remember”, publicado en 2009.

En su mensaje de despedida, New Found Glory destacó precisamente su trabajo como guitarrista, compositor y la energía que aportó al grupo durante casi 30 años.

“Su influencia siempre formará parte de New Found Glory y su espíritu se sentirá en cada escenario que pisemos, con cada nota que toquemos”, señaló la banda.

Gilbert deja a su esposa Lisa Cimorelli, su hija Lily, su madre Jackie y su hermano Brian.

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