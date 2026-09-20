Sheinbaum anuncia atención directa del gabinete federal en Sinaloa a partir de la próxima semana

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Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, a partir de la próxima semana, integrantes del Gabinete del Gobierno de México acudirán a Sinaloa para brindar atención directa a la población, como parte de las acciones anunciadas durante su visita a Culiacán.

Entre las medidas dadas a conocer se encuentran apoyos para productores agrícolas, la ampliación durante un mes del subsidio eléctrico, la construcción de nuevas preparatorias y un presupuesto extraordinario para la entidad.

¿Qué apoyos anunció Sheinbaum para Sinaloa?

De acuerdo con lo informado por la presidenta, las medidas contemplan:

La Secretaría de Agricultura garantizará recursos para apoyar a productores agrícolas

La CFE ampliará un mes más el subsidio eléctrico para Sinaloa

La SEP construirá 20 nuevas preparatorias

La Secretaría de Hacienda otorgará un presupuesto extraordinario para la entidad

La ATDT y la ANAM coordinarán acciones relacionadas con el camarón de Sinaloa

En materia de seguridad, Sheinbaum informó que los elementos de las Fuerzas Armadas permanecerán en Sinaloa el tiempo que sea necesario, sin precisar en el comunicado un plazo para su permanencia.

También anunció la incorporación de 5 mil jóvenes al programa Jóvenes Unen al Barrio y la construcción de 10 Centros Comunitarios “México Imparable”.

Más de un millón de personas reciben Programas para el Bienestar

La presidenta informó que 1 millón 128 mil personas en Sinaloa reciben alguno de los Programas para el Bienestar.

Las cifras presentadas fueron:

378 mil 869 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores

89 mil 744 reciben la Pensión para Personas con Discapacidad

12 mil jóvenes están adscritos a Jóvenes Construyendo el Futuro

121 mil 289 reciben la beca Benito Juárez en preparatoria

34 mil productores reciben Producción para el Bienestar

59 mil 154 reciben Fertilizantes Gratuitos

9 mil 184 son beneficiarios de Sembrando Vida

124 mil 535 reciben la beca Rita Cetina en secundaria

La lista también incluye a beneficiarios de la beca Rita Cetina para uniformes y útiles de primaria y de la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, aunque el comunicado no precisa cuántas personas reciben estos apoyos.

Estas son las obras anunciadas para Sinaloa

En materia de infraestructura, Sheinbaum mencionó la construcción de la carretera San Ignacio-Tayoltita, trabajos de conservación de la Red Federal de Carreteras y un nuevo puente vehicular en Mazatlán.

También se contemplan:

Tecnificación de dos Distritos de Riego

55 mil 300 nuevas Viviendas para el Bienestar

30 mil escrituras

113 obras de vialidad, agua potable, carreteras y mejoramiento urbano

Anuncian nuevos hospitales y consultorios

En infraestructura hospitalaria, la presidenta informó sobre nuevas salas de quirófano en el Hospital Pediátrico del IMSS Bienestar, así como la construcción del nuevo Hospital General Regional del IMSS en Culiacán.

También mencionó ampliaciones del Hospital Psiquiátrico del IMSS Bienestar en Culiacán y de la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE en Guasave.

Además, anunció un nuevo Hospital General en Guamúchil, cuyo inicio está pendiente, y la construcción de más de 400 consultorios médicos gratuitos del Servicio Universal de Salud.

Sheinbaum rechaza injerencia extranjera en México

Durante su intervención en Culiacán, Sheinbaum afirmó que México debe mantener su soberanía y señaló que el país no acepta la intervención de gobiernos extranjeros en su territorio.

La presidenta sostuvo que la cooperación para el desarrollo es el mecanismo que, desde su perspectiva, contribuye a generar paz.

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, agradeció el respaldo federal en materia de seguridad y destacó el despliegue de las Fuerzas Armadas y los Programas para el Bienestar como parte de las acciones de su administración.

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