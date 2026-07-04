Fuertes imágenes: Portugal combate voraz incendio forestal con más de mil bomberos

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En Portugal, combaten un incendio forestal. Foto: Reuters

Este sábado, más mil bomberos siguen combatiendo un incendio forestal en el norte de Portugal que ha arrasado más de 10 mil hectáreas desde el jueves y causado al menos nueve heridos, según los servicios de emergencia.

¿Qué se sabe del incendio en Portugal?

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Protección Civil, más de mil 100 bomberos combaten las llamas, con el apoyo de unos 380 vehículos y ocho aviones o helicópteros.

A large wildfire near Vouzela in central Portugal spread overnight across three municipalities, burning over 2,400 hectares, injuring six people and forcing village evacuations, with nearly 1,000 firefighters and eight aircraft deployed to tackle the blaze https://t.co/GzfxgDSGiq pic.twitter.com/v5KgKj9IPt — Reuters (@Reuters) July 3, 2026

También participa una unidad militar española, en respuesta a la solicitud presentada el día anterior por el gobierno portugués, que activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para obtener estos refuerzos, así como aviones adicionales de extinción de incendios.

Foto: Reuters

Según un balance facilitado el viernes por la noche por la Protección Civil de Portugal, el incendio, declarado en el municipio de Vouzela, en el distrito de Viseu, quemó una superficie estimada de unas 10 mil hectáreas.

Afectado por una intensa ola de calor, Portugal afronta sus primeros grandes incendios forestales del verano. Hasta ahora se registran nueve heridos, dos de ellos graves.

🇵🇹 Portugal sufre la virulencia del fuego descontrolado y la @UMEgob se esfuerza por contener las llamas en #Daires, protegiendo casas y evitando el salto del incendio a la carretera que da acceso al municipio.



💛 Gracias por estar ahí, siempre. pic.twitter.com/70WdmnkkmK — Ministerio Defensa (@Defensagob) July 4, 2026

Debido a un tiempo “muy caluroso y seco”, con temperaturas que podrían alcanzar localmente los 44 °C, el servicio meteorológico portugués declaró este sábado la alerta roja en 13 de los 18 distritos del país.

Foto: Reuters

Este nivel máximo de alerta se mantendrá el domingo en siete regiones del centro y del sur del país

Durante el arco nocturno, los militares de la @UMEgob han trabajado sin descanso para combatir el gran incendio #IFVouzela, en apoyo a nuestro país vecino #Portugal 🇵🇹@ProteccaoCivil @cnnportugal @SICNoticias pic.twitter.com/YKNJDEnOaq — UME (@UMEgob) July 4, 2026

Golpeado por incendios forestales cada verano, Portugal sigue marcado por los devastadores incendios que se cobraron más de cien vidas en 2017.

Foto: Reuters

La península ibérica está especialmente expuesta a los efectos del cambio climático, responsable de olas de calor más frecuentes y de sequías prolongadas. Portugal registró el año pasado su verano más caluroso desde 1931.

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