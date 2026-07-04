EE. UU. considera que regreso de María Corina Machado a Venezuela sería contraproducente

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María Corina Machado. Foto: AFP.

Estados Unidos considera que el regreso de María Corina Machado a Venezuela en este momento podría afectar las operaciones de ayuda por los terremotos, por lo que estima que no es oportuno que la dirigente opositora concrete ahora su anunciado retorno al país, informó un portavoz del Departamento de Estado.

La postura estadounidense fue dada a conocer después de que Machado señalara el pasado lunes que su regreso a Venezuela sería inminente.

Actualmente, el país es gobernado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, cuya administración ha fortalecido las relaciones con Estados Unidos tras la operación estadounidense que concluyó a finales del año pasado con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Postura de EE. UU. sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

De acuerdo con Europa Press, un portavoz del Departamento de Estado explicó que la prioridad de la Administración del presidente Donald Trump es mantener el avance de las labores de respuesta tras los terremotos registrados a finales del mes pasado.

El funcionario indicó que el objetivo actual es concentrar los esfuerzos en la atención de la emergencia y en las operaciones de asistencia para la población afectada.

Asimismo, indicó que la respuesta de Estados Unidos ha sido, hasta el momento, “rápida y eficaz”, por lo que incorporar asuntos políticos de alta sensibilidad, como el regreso de Machado, sería contraproducente para el desarrollo de esas acciones.

Balance de víctimas por los terremotos en Venezuela

El Gobierno venezolano actualizó el balance de personas afectadas por los sismos registrados a finales del mes pasado.

Las cifras oficiales reportan:

2 mil 645 personas fallecidas

12 mil 666 personas heridas

15 mil 50 personas sin hogar

Las autoridades mantienen las labores de atención para las personas afectadas, mientras continúan las acciones de asistencia tras los terremotos.

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