León XIV pide a Europa integrar y proteger mejor a los migrantes

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El papa León XIV llamó este sábado a Europa a reforzar su respuesta ante la crisis migratoria con una estrategia de largo plazo que permita acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes. El mensaje fue pronunciado durante una homilía en Lampedusa, Italia, una de las principales puertas de entrada de personas migrantes al continente.

El pontífice hizo el llamado en un contexto en el que la Unión Europea ha endurecido sus políticas migratorias para controlar el flujo de personas que llegan por el mar Mediterráneo.

León XIV plantea una estrategia de largo plazo para los migrantes

Durante su mensaje, León XIV afirmó que Europa cuenta con la capacidad para enfrentar el fenómeno migratorio de manera organizada y con visión a futuro.

“Europa tiene la capacidad (…) de afrontar la crisis de modo orgánico, insertando los primeros auxilios en un plan estratégico de larga duración, que sea capaz de acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes“, expresó el Papa.

También señaló que las políticas migratorias deben incluir acciones para impulsar el desarrollo de los países de origen, con el objetivo de que las personas no se vean obligadas a abandonar sus hogares.

Lampedusa, símbolo de la crisis migratoria

La isla italiana de Lampedusa se ha convertido en uno de los principales puntos de llegada de embarcaciones con migrantes y refugiados que cruzan el Mediterráneo desde el norte de África.

Por ello, el lugar ha sido escenario de múltiples llamados del Vaticano para fortalecer la solidaridad internacional y promover soluciones que combinen la atención humanitaria con medidas de largo plazo para atender las causas de la migración.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.