Drones recrean las Torres Gemelas en Nueva York tras el 25 aniversario del 11s

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Torres gemelas con drones en NY. Foto: AFP

Nueva York rindió homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con un espectáculo de drones que iluminó el cielo sobre el puerto de la ciudad. La instalación utilizó 2 mil 977 luces, una por cada persona que murió durante los ataques terroristas.

El homenaje ocurrió a dos días del 25 aniversario del 11-S y llevó por nombre “2,977 Lights Over New York Harbor”. Los drones comenzaron formando una espiral en el cielo y después se organizaron hasta recrear la silueta de las Torres Gemelas, uno de los principales símbolos de Nueva York.

Retired NYPD officer James Smith watched a drone show of 2,977 lights recreate the Twin Towers to honor every single person killed in the September 11 attacks, including his wife Moira Smith https://t.co/ai2iKyKvms pic.twitter.com/vLjCd85MPn — Reuters (@Reuters) September 10, 2026

Homenaje del 11-S recrea las Torres Gemelas

El espectáculo pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad, incluido Dumbo, Brooklyn, al otro lado del East River. La presentación fue acompañada por música de compositores como Philip Glass y Max Richter, además de “On The Transmigration of Souls”, de John Adams.

El proyecto fue patrocinado por la New York Foundation for the Arts y financiado mediante filantropía privada y aportaciones de organizaciones. Para desarrollar la instalación fueron consultados integrantes de los departamentos de Policía y Bomberos de Nueva York, así como familiares de las víctimas agrupados en 9/11 Families United.

Brenda Berkman, artista y exintegrante del Departamento de Bomberos de Nueva York, explicó el objetivo del homenaje ante el paso de las generaciones: “100 millones de estadounidenses no tienen recuerdos propios de ese día”.

Addison Mehr, director creativo y productor ejecutivo de la obra, destacó que la intención es recordar a cada una de las víctimas: “encendemos el número exacto para ser testigos y recordar cada vida individual”.

Nueva York prepara homenaje por el 25 aniversario

El espectáculo también sirvió como antesala del tradicional “Tribute in Light”, que se enciende cada 11 de septiembre. Este homenaje utiliza dos grandes haces de luz formados por 88 reflectores para representar las desaparecidas Torres Gemelas.

El 11 de septiembre de 2001, integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas, otro contra el Pentágono y el cuarto cayó en Shanksville, Pensilvania.

A 25 años de los ataques, Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos preparan ceremonias para recordar a las víctimas.

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