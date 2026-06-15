Reservas estratégicas de petróleo de EE. UU. caen a su nivel más bajo desde 1983

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Nivel de reservas estratégicas de EE. UU. no vistas desde 1983. Foto: AFP/Getty

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos descendieron a su nivel más bajo en más de cuatro décadas, de acuerdo con datos oficiales publicados por el Departamento de Energía estadounidense, en un contexto marcado por las tensiones internacionales derivadas del conflicto en Oriente Medio y los esfuerzos para garantizar el suministro energético.

Según el reporte semanal, al 12 de junio, la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) se ubicó en 340.3 millones de barriles, lo que representa una disminución de 8.9 millones de barriles respecto a la semana anterior.

Con esta cifra, las reservas alcanzaron su nivel más bajo desde julio de 1983, reflejando la reducción acumulada derivada de las liberaciones de crudo autorizadas por el Gobierno estadounidense para hacer frente a las presiones sobre el mercado energético internacional.

EE. UU. mantiene liberación gradual de reservas petroleras

Las autoridades estadounidenses han recurrido a la utilización de parte de sus reservas estratégicas como una medida para mitigar las afectaciones en el abastecimiento global de petróleo asociadas al conflicto en Oriente Medio y la volatilidad de los precios internacionales del crudo.

Washington prevé liberar de manera gradual 172 millones de barriles de las reservas estratégicas disponibles, las cuales sumaban aproximadamente 415 millones de barriles antes del inicio de estas acciones.

La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos fue creada tras la crisis energética de la década de 1970 con el objetivo de responder a posibles interrupciones severas en el suministro de hidrocarburos.

Mercados energéticos permanecen atentos al comportamiento de las reservas

La evolución de las reservas estratégicas estadounidenses es observada de cerca por los mercados internacionales debido a su impacto potencial en la estabilidad del suministro y en la cotización del petróleo a nivel global.

Especialistas señalan que el comportamiento de estas existencias continuará siendo un indicador relevante mientras persistan factores geopolíticos que puedan afectar la producción y distribución de crudo en distintas regiones del mundo.

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